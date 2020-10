Podle průběhu to byl remízový zápas, přesto mohou fotbalisté MFK Vyškov hovořit o ztrátě dvou bodů. Vyrovnávací gól od béčka Baníku Ostrava v jedenáctém kole Moravskoslezské ligy dostali tři minuty před koncem po chybě brankáře Tadeáše Sovy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

„Jsme rádi, že jsme neprohráli, ale když dostanete gól v devadesáté minutě a ztratíte vítězství z tak těžkým soupeřem, jako je Baník, tak to mrzí. Ale je to fotbal a po průběhu zápasu je to zasloužená remíza,“ shrnul utkání trenér Vyškovanů Jan Trousil.