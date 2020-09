Stejně jako většina divizích a třetiligových týmů MFK odmítl povinné testy na Covid-19 a zápas se Slováckem tak prohraje kontumačně 0:3 bez následných herních i finančních sankcí. Rozhodnutí nehrát pohár podpořil zbídačelý stav kádru. K pětici zraněných se po utkání ze Zlínem B připojil Tomáš Langer.

„Vyškovští příznivci naši současnou situaci jistě pochopí. Když vypadlo pět hráčů ze základní sestavy plus gólman Spurný, tak jsme prostě zápas se Slováckem obětovali a soustředíme se na doléčení a kvalitní přípravu na ligu,“ zestručnil hlavní důvody odstoupení z poháru trenér Jan Trousil.

I tak těžká vyškovská zápasová série zahájila domácí výhrou nad Jihlavou B (3:0). Ve středu pak MFK remizoval bez gólů ve Vršavě se Zlínem B a o víkendu přivezl další bod ze hřiště Hanácké Slavie Kroměříž (2:2).

„Určitě je lepší jeden zápas vyhrát a jeden prohrát a máte o bod víc. Na druhou stanu je pro sebevědomí týmu důležité, že se neprohrálo,“ shrnul Trousil bodový import.

Fastav Zlín B – Vyškov 2:2



Poločas: 2:1. Branky: 36. Slaměna, 40. Hrdlička – 6. Nieslanik, 89. Simr. Rozhodčí: Tomanec – Křepský, Drozdy. ŽK: Matondo, Mlýnek - Pernatskyi, Klesa. ČK: 55. Matondo. Diváků: 115.

Vyškov: Sova – Klesa, Sedlo, Hanuš, Pernatskyi – Jambor, Langer, Jaroš (70. Dittmer), Moučka (46. Simr), Vintr – Nieslanik (78. Seyi). Trenér: Jan Trousil.



HS Kroměříž – Vyškov 0:0



Rozhodčí: Černoevič – Macrineanu, Volek. ŽK: Hanuš, Moučka (oba Vy.). Diváků: 310.

Vyškov: Sova – Sedlo, Hanuš, Krejčí, Beňa (90. Pernatskyi) – Klesa, Moučka (87. Nieslanik), Dittmer (74. Jaroš), Jambor, Vintr – Simr. Trenér: Jan Trousil.

Zatímco v Kroměříži remíza odpovídá poměru sil na hřišti, ve Vršavě určitě bylo v možnostech jeho týmu zvítězit.

„Dvacet minut jsme domácí pořádně nepustili za půlku. Vytvořili jsme si pět stoprocentních šancí, ale proměnili jen jednu. Pro mě nepochopitelně a nesmyslně jsme od pětadvacáté minuty úplně vypadli z role, kterou jsme předváděli. Začali jsme nakopávat každý balón od obrany, překopávali jsme zálohu a oni vzadu vyhrávali osobní souboje. Začali nás přehrávat ve středu zálohy. Z toho pramenily dva góly, kterými to Zlín otočil. Přitom oběma se dalo zabránit, protože to byly situace dva do čtyř a tři do čtyř,“ posteskl si vyškovský lodivod.

Do druhého poločasu posílil ofenzívu vytažením Michal Klesy do zálohy V obraně musel hrát, protože mužstvu prostě chybí obránci. Tým skutečně opět vzal režii zápasu do svých rukou a je škoda, že vyrovnávací gól nedal dřív. Nejblíže k tomu byl hned v úvodu Ondřej Vintr.

„Po skvělé výměně míče s Jamborem obešel domácího gólmana a mohl zasunout do úplně prázdné branky. Bohužel, někdo z diváků zařval ofsajd a protože nám v první půlce rozhodčí za stavu 1:1 neuznal druhý gól po podobném výkřiku, tak přišla ze strany Ondry flustrace a místo toho, aby uklidil balón do prázdné branky, tak ho nakopl na tribunu,“ popsal Trousil velmi kuriózní situaci.

Tlak hostů v 55. minutě umocnilo vyloučení domácího Matonda po likvidačním faulu na Jambora. Pavel Simr, který tentokrát nastoupil až do druhé půlky, pak měl čtyři vyložené šance a proměnil až pátou minutu před koncem.

„Klesu na beku nahradil Karel Jaroš a zvládl to výborně. Musím uznat, že Zlín byl v oslabení dobře organizovaný. Hrál velice obětavě, kluci padali do střel a vynikajícím způsobem jim zachytal brankář. V tom kontextu, když dáte vyrovnávacího góla v devadesáté minutě, tak je bod dobrý, ale měli jsme rozhodnout už do těch pětadvaceti minut,“ shrnul zápas kouč MFK.

Hanácká Slavia Kroměříž se po špatném začátku hodně zvedla. Přišly nové posily a tým s nimi dokázal vyhrát dva těžké zápasy venku, na Vrchovině a ve Frýdku. S Vyškovem doma to byla vyrovnaná partie, která dospěla do stadia, že kdo dá gól vyhraje. Nepovedlo se to ani jednomu z aktérů. Nejblíže k rozhodnutí byl v závěru hostující David Moučka. Po krásné akci Vintra s Jamborem byl sám před brankářem, ale nepřekonal ho.

„My jsme se na ně dobře nachystali. Udělali jsme trošku vyšší blok a nenapadali jsme až úplně u vápna. Domácí velice těžko zakládali kombinace a my jsme se dostávali do brejkových situací. Bohužel, tentokrát nebylo jejich řešení úplně ideální. Ty finální centry a přihrávky nám tentokrát nešly na ta správná místa, ale hra byla slušná. Cením si zejména mladých záložníků. Dittmer má sedmnáct let, Moučka devatenáct, Jambor dvacet, plus vzadu devatenáctiletý Beňa. Celý zápas pracovali ve vysokém tempu a domácí měli velké problémy s rozehrávkou,“ chválil Trousil.

Zkrácená minisérie skončí v sobotu, kdy se Vyškovští utkají s Velkým Meziříčím, ze kterého v létě přišel kanonýr Pavel Simr. Výkop bude v 10.15 hodin.