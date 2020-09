Jak ale už v komentáři k rozlosování 2. kola MOL Cupu naznačil trenér Jan Trousil, není jeho tým v dobrém stavu. Ze základní sestavy mu budou chybět čtyři zranění hráči. Navíc, bohužel, se asi všichni budou zotavovat delší dobu. Utkání pátého kola Moravskoslezské ligy bude mít na stadionu Za parkem výkop v 10.15 hodin.

MSFL



MFK Vyškov

– FC Vysočina Jihlava B

5. kolo, sobota 5. září, 10.15 hodin, stadion Za parkem

Tabulka:

4. Vyškov 4 3 0 1 10:7 9

18. Jihlava B 4 0 0 4 4:13 0

„Možná až do konce podzimu nebudou hrát oba krajní beci David Němeček a Jirka Oulehla. Na nich jsme měli založenou hru, tedy na těch jejich nábězích po stranách. Němeček má od čtvrtečního tréninku zraněný meniskus. Proto s námi nebyl ani na Slovácku a na jeho postu musel hrát Michal Klesa. Toho ale potřebujeme v jiné pozici, než aby bránil, ale jezdil po lajně vytvářel gólové situace. Jirka Oulehla si už delší dobu stěžoval na bolesti nohy a vyšetření odhalilo prasklinu v kosti. Kája Jaroš dostal nakopáno v poháru ve Skašticích a má zánět v achillovce a Filip Smrčka má prasklinu v kotníku,“ shrnul Trousil smutnou situaci.

Stav je o to horší, že mužstvo má před sebou dva anglické týdny. Tedy se zápasem ve všední den. Ve středu pojede hrát o body do Zlína a následující středu doma přivítá prvoligové Slovácko ve 2. kole domácího poháru MOL Cup.

„Už na Slovácko jsme jeli prakticky ve třinácti lidech, plus dva gólmani. Na lavičce teď máme jen středové hráče, takže si do té obrany prakticky nemůžeme sami nějak pomoc a bohužel musíme improvizovat. Poohlížíme se po doplnění, ale v této fázi sezony už je to problematické,“ poznamenal vyškovský lodivod.

Béčko Vysočiny bylo do soutěže doplněno, jako nejlepší celek loňské nedohrané podzimní divize D. Ve třinácti kolech ztratilo jen dva body remízou v Tasovicích, ostatní zápasy vyhrálo. Šestačtyřicet nastřílených gólů napovídá o útočném ladění týmu. Ve vyšší soutěži se ale mladým Jihlavanům zatím nedaří a prohráli všechny čtyři zápasy. Doma se Zlínem B 2:3 a s Vrchovinou 1:4, v Hlučíně 0:1 a dohrávku v Rosicích dokonce 1:5.

„Některé jejich zápasy jsem viděl. Družstvo je mladé a hodně běhavé. Určitě budou kousat a dokud pro ně bude výsledek přijatelný, tak se budou rvát. Zatím se vůbec neposilovali z áčka, asi ani nemohou, protože i v áčku mají všechno mladé kluky a byla tam nějaká karanténa. Uvidíme jestli k nám někoho pošlou, protože áčko má volno (reprezentační pauza pro kluby I. a II. ligy, pozn. red.). A pokud ano, tak předpokládám, že si nepomohou v takové rozsahu jako béčko Slovácka, které mělo sedm posil. My zápas musíme zvládnout, ať přijedou v jakémkoliv složení a i v tomto našem stavu. Ne, aby to bylo jen o šancích a převaze, ale o gólovém efektu. Prostě chceme dát ze začátečního tlaku dát gól, abychom se uklidnili a nemuseli nic dohánět,“ přeje si kouč MFK.

V jihlavské juniorce ani v áčku se zatím neobjevil záložník Radek Křivánek, který ve Vyškově hostoval a MFK hodně stál o to, aby pokračoval.

„Hrál v přípravě za béčko, ale pak měl asi smůlu. Možná je zraněný a klub byl v karanténě. Pro nás je velká škoda, že u nás nezůstal a teď to pro něho v Jihlavě asi není jednoduché,“ poznamenal Trousil.