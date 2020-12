V jarní části Moravskoslezské ligy sehráli jediný zápas (v Uherské Brodu), celkově za rok jen jedenáct. V nich jen jednou odešli z trávníku se sklopenými hlavami. „Jen jedna porážka, to vypadá pěkně, ale mě víc těší, jak teď mužstvo vypadá a hraje. Kluci to mají dobře nastartované a bude jen na nich, jak s tím naloží dál,“ zdůraznil trenér Jan Trousil.

V letošním podzimu Moravskoslezská liga odehrála jen jedenáct kol. Vyškovští ještě o jedno méně. Utkání v Olomouci s béčkem prvoligové Sigmy bylo pro covidovou karanténu odloženo a po přerušení kompletní soutěže se už nestihlo dohrát. Případné tři body za vítězství by MFK zajistily přezimování v čele tabulky. Aktuálně je třetí s jednadvaceti body. Loni měl v této době a po sedmnácti kolech na kontě 24 bodů, když většinu poztrácel devíti remízami. V osmnáctičlenné tabulce Vyškovu patřila až desátá příčka.

„Po tom špatném loňském podzimu jsme kádr trošku pročistili a šli jsme do dravého mládí. K tomu se přidala zkušenost Pavla Simra, který nahradil Michala Ordoše. Spolu s Pavlem, který se stará o koncovku, tu zkušenost v mužstvu prezentuje i kapitán Michal Klesa. Pořád na sobě maká a do ofenzívy je to pro nás nepostradatelný hráč,“ vypíchl Trousil důležité důvody diametrálního zlepšení.

Jestliže výborné výkony zmíněných matadorů jsou brány v podstatě jako samozřejmé, pak Trousil nezastírá velkou spokojenost s mladíky.

„Ano, z toto jsem nadšený, jak ti kluci pracujou. Ať jsou to Dittmer, Moučka nebo Jambor, hodně nám pomohl Honza Beňa. Do mužstva dobře zapadl Ondra Vintr a jestliže bude hrát s takovou chutí, jako teď v přípravě proti proti Znojmu, tak to prospěje i jemu a pro mužstvo to bude velká síla. A naši odchovanci? Karel Jaroš se lepší zápas od zápasu a na Martinovi Křížovi je vidět, jak mu pomohlo hostování v divizním Startu Brno. O budoucnost těchto mladých kluků rozhodně nemám strach,“ ujistil vyškovský lodivod.

Třetí místo v tabulce jasně napovídá o vyškovských ambicích pro jarní část Moravskoslezské ligy. Tím spíš, že klub se samozřejmě v nadcházejícím období poohlédne po posilách. Do MFK už přestoupil ofenzivní hráč Lukáš Hapal, do přípravy se zapojili Michal Garsič ze Znojma, Leo Štourač z Líšně a zmíněný Martin Kříž po hostování v Brně.

„Jestliže zůstaneme takhle pohromadě a případně ještě vhodně doplníme, tak mužstvo bude konkurenceschopné a bude hrát o vršek třetí ligy. Předpokládám, že bychom mohli rozšít kádr o jednoho dva hráče. Vytipované je máme a těší mně, že kluci chtějí ve Vyškově hrát a hlásí se nám i sami. Uvidíme, jací hráči přijdou z Afriky. Dopředu je to velice silné a proto se teď musíme víc zajímat o defenzívu. Potřebujeme alespoň jednoho stopera, protože Honza Krejčí půjde na operaci a když soutěž začne brzo, což se dá očekávat, tak asi začátek nestihne a musí dostat čas, aby se uzdravil,“ naznačil trenér MFK.

V tomto směru bude jeho úkolem a samozřejmě hlavně vedení klubu také jednat o prodloužení hostování hráčů z kádru. Týká se to právě zmíněného „problémového“ postu středního obránce. Martin Sedlo je hráčem FK Blansko, Filip Smrčka SK Líšeň a Oleksandr Pernatskyi se zatím vrátil na Ukrajinu. Na hostování v MFK hráli i Denis Nieslanik (Třinec), Adam Dittmer (Prostějov), David Moučka a Ondřej Vintr (Zbrojovka Brno).

Po přípravném utkání se Znojmem Trousil definitivně stanovil termín prvního srazu k zimní přípravě. Vzhledem k předpokládanému brzkému startu a nabitému programu MSFL, ta bude mít na jaře 23 kol a MFK ještě o jedno víc, se mužstvo sejde už 4. ledna. To té doby mají hráči individuální tréninkové plány.

„Zimní příprava určitě bude mimořádně krátká, počítám čtyři maximálně pět týdnů. Proto také zařadíme do tradičního kondičního soustředění ve Velkých Karlovicích (pět dnů od 27. ledna, pozn. red.) i herní prvky. Zatím nás v přípravě omezovala opatření proti koronaviru, ale s individuální prací kluků jsem spokojený. Testy ukázaly výborné parametry. Jestli tak kondičně budou vypadat dál, tak to bude velice dobře,“ věří Trousil.