Na špici se MFK osamostatnil po domácím vítězství nad Velkým Meziříčím a překvapivé porážce Hlučína doma s Otrokovicemi (1:4).

Jako lídr tabulky byli Vyškované se čtrnáctým Velkým Meziříčím jasným favoritem, ale potvrdily se i zvěsti, že tým z Vysočiny přiveze velmi dobrou obranu. Domácí do ní neúspěšně bušili téměř celý první poločas. Ale jistě má pravdu trenér hostů Jan Šimáček, když po zápase říkal, že jeho tým měl štěstí, že v půlce prohrával jen jedna nula, ale že si domácí vlastně žádnou čistě vyloženou šanci nevypracovali.

MFK Vyškov

– FC Velké Meziříčí 2:0



Poločas: 1:0. Branky: 42. Simr, 88. Vintr (pen.). Rozhodčí: Křepský – Kotala, Dudek. ŽK: Hanuš (2), Simr, Sova, Pernatskyj – Bouček, Demeter, Puža, Kolář, Šuta, Kriegsmann. ČK: 85. Hanuš (Vy.). Diváci: 266.

Vyškov: Sova – Jaroš, Hanuš, Sedlo, Beňa – Klesa, Jambor (90. Krejčí), Moučka (75. Pernatskyj), Dittmer (89. John), Vintr – Simr (70. Nieslanik). Trenér: Jan Trousil.

Velké Meziříčí: Kolář – Bouček (77. Karmazín), Mucha, Kriegsmann, Sysel (47. Mirek Malata) - Partl, Šuta, Puža, Nedvěd, Demeter – Plichta. Trenér: Jan Šimáček.

Dobře založeným vyškovským akcích totiž chyběla finální přihrávka a centry nenacházely adresáty ani z četných rohových kopů. Udeřilo až těsně před přestávkou. Po samostatném průniku vystřelil Karel Jaroš přízemní centr do skrumáže před brankou hostů. Michal Klesa patou tečoval míč k zadní tyči, kam samozřejmě naběhl Pavel Simr. Ze dvou metrů neměl problém zasunout balón do sítě.

„Byl to takový můj druhý typický gól. Tím prvním je hlavička. Tady jsem si trochu se štěstím našel balón ve vápně, nebo on mě, a trefil to za tyč,“ popsal akci kanonýr, který do Vyškova přišel v létě právě z Velkého Meziříčí.

„Zahrál jsem si dobře a jsem samozřejmě rád, že jsme vyhráli, ale i trochu smutný, že kluci z Velmezu prohráli. (úsměv) To víte, že si mě hleděli, ale všechno bylo v pohodě, jsme pořád kamarádi,“ dodal střelec vítězné a své sedmé vyškovské mistrovské branky.

Do druhého poločasu hosté trochu přeskupili řady a zápas se více vyrovnal. I Meziříčští už začali před domácí brankou „vařit“, ale i oni si jasné gólové šance nevytvářeli. Hlavička Miloše Kriegsmanna v 50. minutě ovšem byla hodně nebezpečná. Vyškovanům více volnosti v útoku svědčilo, jenže dobře rozehrané akce zase nedokázali dotáhnout do gólového vyjádření. Nejkřiklavějším příkladem byla šance Michala Klesy v 75. minutě. Míč mohl zasunout do zcela prázdné branky. Jenže přihrál Denisi Nieslanikovi, jehož pozici vyhodnotili rozhodčí jako ofsajdovou. Gól neplatil.

„Od nějaké 48. do 70. minuty jsme měli čtyři situace, které mohly a měly skončit gólem. Jdeme třikrát sami na bránu, ale nedáváme to ani do prázdné brány. Michal měl prostě zakončovat sám,“ ulevil si po utkání trenér MFK Jan Trousil.

Zahazování šancí se domácím nemuselo vyplatit. Posledních sedm minut, včetně nastavení, hráli oslabení o vyloučeného Ladislava Hanuše. Ten hasil gólový brejk hostů zatažením za dres. Hráči Velkého Meziříčí, ale jakoby přesilovku moc nevnímali. Naopak opět jim utekl Dan Jambor, vyslal do brejku Nieslanika, jehož kličku bezmocný brankář Viktor Zach zastavil jen faulem. Ondřej Vintr nařízenou penaltu bezpečně proměnil.

„S tou defenzivou jsem spokojený, ale brejkové situace se musí řešit úplně jiným způsobem,“ řekl kouč MFK a za výkon a třetí vychytanou nulu ve čtvrtém utkání zvlášť pochválil brankáře Tadeáše Sovu.

„Když jsem začal chytat ty první zápasy, tak jsem byl trochu nervózní. Teď už se to lepší. Ze začátku i teď mě kluci z obrany hodně pomáhají. Vlastně dneska jsem tam toho na řešení moc neměl. Pár nějakých centrů, něco nohama, ale bylo to v pohodě. V Kroměříži i před tím ve Zlíně jsem měl o hodně víc práce. Se Spurňasem (v úvodu soutěže brankářská jednička MFK Štěpán Spurný, poz. red.), máme velmi dobrý vztah. Přeju mu, aby se brzy uzdravil a pak se o tu jedničku asi popereme,“ s úsměvem říkal spokojený Sova.

V devátém kole vyškovští fotbalisté nastoupí v neděli dopoledne (10.15) v Olomouci proti béčku prvoligové Sigmy.