„Do pětasedmdesáté minuty jsme podávali velice dobrý výkon, ale bohužel výsledek je krutý. Jsem zklamaný z výsledku, ale ne z toho, co jsme pětasedmdesát minut na hřišti předváděli. Bylo to to, co jsme chtěli hrát, tedy hodně akcí po křídlech. Jenže situace, které mají skončit brankou jsme nevyřešili,“ konstatoval vyškovský kouč po první podzimní porážce v Moravskoslezské lize. MFK po ní klesl z vedoucí pozice na čtvrté místo.

1. FC Slovácko B

- MFK Vyškov 4:1



Poločas: 2:1. Branky: 15., 45. a 80. Kliment, 77. Kubala – 25. Simr. Rozhodčí: Slabý – Silný, Kostelník. ŽK: Srubek – Vintr. Diváci: 243.

Slovácko B: Bajza – Olšanský, Vincour, Srubek, Rezek (83. Kostka) - Šimko, Mareček (58. Pernica), Polášek, Hellebrand (76. Řihák) - Kubala (85. Pek), Kliment (80. Vecheta). Trenér: Jiří Saňák.

Vyškov: Spurný – Sedlo, Hanuš, Krejčí, Klesa - Pernatskyi (71. Nieslanik), Langer, Moučka (87. Dittmer), Vintr, Jambor – Simr (81. John). Trenér: Jan Trousil.

Na stadionu v Kunovicích měli hosté vstup do zápasu a celý poločas velmi dobré. Škoda, že už v páté minutě neposoudil rozhodčí Jiří Slabý zákrok jednoho z obránců na Davida Moučku jako penaltový. Případný proměněný pokutový kop by jistě dal zápasu jiný průběh.

„Nepochopím, že rozhodčí penaltu neodpískal. Moučka chtěl střílet do prázdné branky a stoper do něj zajel oběma nohama,“ kroutil Trousil hlavou.

Jeho svěřenci pak další šance pozahazovali a naopak v 15. minutě ztratili míč uprostřed pole a Jan Kliment zakončil rychlý brejk přesnou hlavičkou. O deset minut později sice Pavel Simr po přesné přihrávce Ondřeje Vintra vyrovnal, ale v nastaveném čase hosté vyrobili další hrubku a Kliment po dalším rychlém kontru trestal podruhé.

„V prvním poločase jsme měli dost situací, které mohly zápas překlopit na naši stranu, ale místo toho prohráváme,“ ulevil si Trousil.

Druhý poločas byl vyrovnanější, ale úvod zase patřil hostům, kteří šli vehementně za vyrovnáním. Koncovka gólových šancí, ale byla stejná jako u většiny v první půli. Otevřená partie trvala do Trousilem zmíněné 75. minuty. V ní přihrávku Jakuba Rezka z levé strany zblízka u vzdálenější tyče doklepl Filip Kubala.

„Ve druhé půlce jsme tam měli pár závarů, které mohly skončit brankou. Buď to obětavě zblokovali stopeři, nebo to chytil gólman. V 75. minutě jsme šli do rozestavení 3 – 5 – 2, ale hned poté vyrobil školáckou chybu Sedlo. Chtěl si připravit balón, jenže mu odskočil, soupeř mu ho vzal a znova z toho bylo přečíslení tři na jednoho, takže to doráželi do prázdné brány. Od té chvíle už jsme ztratili ten drajf a trošku se rezignovalo. Znova do otevřené obrany jsme navíc dostali na 4:1, takže jsme to znova stáhli na čtyři obránce, aby to neskončilo víc,“ přiznal Trousil.

Jedna jeho předzápasová prognóza se potvrdila. Protože áčko Slovácka hrálo první ligu s Jabloncem o den dřív, dostalo B mužstvo vydatné posily.

„Do Kunovic poslali šest hráčů plus gólmana. Viděl jsem dva jejich zápasy na videu, tak z těch kluků hrál jen jeden nebo dva. Ti, co přišli, jako Hellebrant, Šimko, Rezek, Kliment, byli kvalitní, ale i tak byl obrázek hry z naší strany dobrý. Rozhodlo to, že jsme v prvním poločase nedokázali dát druhou branku a jít do vedení, ale právě naopak jsme jim v nastavení vedení zbytečně darovali. Ale jedeme dál. Kdybychom dostali 1:4 a výkon byl katastrofální, tak bych samozřejmě byl naštvaný. Teď určitě nebudeme dělat nějakou paniku. Chyby si v úterý ukážeme na videu, tedy ty v defenzivě i to, jak špatně jsme řešili situace při přečíslení. Nachystáme se na to, abychom se vrátili na vítěznou vlnu a doma porazili Jihlavu,“ zdůraznil šéf vyškovské střídačky.

Zápas pátého kola s Vysočinou Jihlava B, která je v tabulce poslední, MFK sehraje v sobotu 5. září doma od 10.15 hodin.