„Na prvním tréninku po uvolnění vládních opatření jsme hodinu a čtvrt hráli v deseti proti sobě. V tomto jakémsi modelovém utkání, a také v dalších dnech, bylo velmi znát, že kluci jsou kondičně nastavení velmi dobře, ale hlavně, že jsou nažhavení si po tak dlouhé pauze zahrát fotbal,“ upozornil trenér Jan Trousil.

I proto si Vyškovští dohodli toto „netradiční“ přípravné utkání. Tedy zápas v období, kdy už jsou soutěže "zazimované" a hráči většinou už čerpají předvánoční volno. V úterý ovšem budou platit veškerá vládní protiepidemiologická opatření. Především, že se v areálu může nacházet jen padesát lidí, takže pořadatelé tam nesmějí pustit diváky.

„Přátelák nám navrhl nový trenér Znojma David Langer, který dřív hrával první ligu v Liberci. Asi chce vidět své nové svěřence v zápase. Byli jsme domluvení a čekali jsme na povolení vlády. Tím, že se to dostalo do třetího stupně, tak to povolení máme. I za mě je to lepší, než nějaký model deset na deset proti sobě. Kluci to přivítali a jak jsem už řekl, jsou na fotbal hodně nažhavení. A tohle navíc bude i zpestření zatím výhradně kondiční přípravy. Rozhodně mně nepůjde o výsledek a nějaký mimořádný herní projev. Ale určitě i já budu sledovat nové kluky,“ ujistil vyškovský lodivod.

Ten v tomto týdnu ve Vyškově přivítal sedmnáct hráčů do pole a tři brankáře. Zmíněnými novými tvářemi jsou Lukáš Hapal, který do Vyškova přestoupí, ze Znojma chce Trousil vyzkoušet Michala Garčice a z Líšně Lea Štourače. Z podzimního hostování ve Startu Brno do přípravy zapojí odchovanec Martin Kříž.

Pro úterní zápas nebudou k dispozici lehce zraněný kapitán Michal Klesa a dvojice David Němeček – Jan Krejčí, které čekají další zdravotní úkony po dlouhodobých zraněních. Oba by ale začátek zimní přípravy měli stihnout. V koronavirové karanténě je Tomáš Langer.

Klasický zimní „dril“ pro Trousilovi svěřence začne sedmého nebo osmého ledna. V plánu je od 27. ledna pětidenní kondiční soustředění ve Velkých Karlovicích, které ale bude letos obsahovat i herní prvky, protože Moravskoslezská liga by měla odstartovat ve velkém předstihu.

„Hned po úterním zápase dostanou hráči zase individuální plány na čtrnáct dnů. To znamená šestkrát týdně makat a v neděli volno. Tak pojedou do Vánoc, pak bude čtrnáct dnů klid a od druhého ledna do sedmého zase každý podle svého plánu. Ve Vyškově se sejdeme sedmého nebo osmého ledna a začne dvouměsíční oficiální zimní příprava,“ sdělil trenér MFK.

Znojmo je jedním ze soupeřů, s nímž se Vyškov stihl na podzim utkat před ukončením soutěže. Na jeho hřišti vyhrál 2:0 brankami Michala Klesy a Dana Jambora ze druhého poločasu. I tyto body vynesly tým na třetí příčku tabulky MSFL. Ta byla po jedenáctém kole přerušena a bude pokračovat na jaře. Vyškovští do této náročné fáze, čeká je 24 zápasů, půjdou s jedním zápasem k dobru, přičemž vítězství v dohrávce s béčkem Sigmy Olomouc by je vyneslo do čela tabulky o bod před Slovácko B a dva před Petřkovice.