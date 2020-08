Třetiligová bilance – dvě vítězství a remíza – před zápasem hovořila jasně pro domácí celek. Hosté ovšem netajili velké odhodlání ji přerušit. „Hráli jsme tu dobré zápasy, ale vždycky jsme dostali nakopáno a body neodvezli, nebo jen jeden. Je načase to změnit,“ zdůraznil před výkopem trenér MFK Jan Trousil.

SFK Vrchovina

– MFK Vyškov 1:2



Poločas: 0:1. Branky: 48. Chloupek - 22. a 64. O. Vintr. Rozhodčí: Pfeifer – Rosický, Havlín. DS: Kundelius. ŽK: Michal, Duda – Jambor, Langer. Diváků: 345.

Vrchovina: Šmída – Hekerle (83. Vašíček), Batelka, Vícha, Smetana – Duda, Michal - Chloupek (69. Holman), Duba, Švanda – Skalník (46. Šteffl). Trenér: Richard Zeman.

Vyškov: Spurný – Hanuš, Krejčí, Němeček – Klesa, Langer, Moučka (88. John), Jaroš (57. Dittmer), Jambor – O. Vintr, Simr (63. Nieslanik). Trenér: Jan Trousil.

„Nakopáno“, v tom sportovním smyslu slova, jeho svěřenci dostali zase, ale tentokrát je to tolik nebolí. „Těší mě, jak jsme se zejména v záloze vypořádali s jejich agresivní silovou hrou. Oni tam mají samé vysoké hráče, my spíš kluky menších postav a hodně mladé, ale dokázali se s tím vyrovnat. V obraně jsme nějaké chyby nedělali a ty jejich vysoké nakopávané balóny jsme uskákali. Vpředu Pavel Simr a potom i Denis Nieslanik uhráli to, co jsem po nich chtěl, tedy udržet tam míče,“ chválil spokojený kouč MFK.

Odhodlání už konečně na Vrchovině vyhrát dávali hosté najevo od úvodních minut. Už v té první šel sám na branku Karel Jaroš, ale pálil na břevno. Ve druhé kopali svůj první roh. V desáté zastavili domácí ve svém pokutovém území Pavla Simra na hranici pravidel, hosty požadovanou penaltu rozhodčí neodpískal.

Zasloužené vedení Vyškované získali po akci Dana Jambora, který přihrál do běhu Ondřeji Vintrovi a nová akvizice MFK z druhé ligy potvrdila, že mu Vyškov svědčí. Míč si posunul dovnitř a střelou k pravé tyči nedal brankáři Petru Šmídovi šanci. „Na rovinu, Vyškov na nás byl na začátek silné sousto. Vyhrál zaslouženě. V první půli jsme byli jasně horší, nezvládli to jejich rozestavení. Kdybych to tušil, tak bych možná sestavu postavil jinak,“ sportovně přiznal trenér domácích Richard Zeman.

Ve změnám se odhodlal až po přestávce a skutečně se mu podařilo hru i skóre vyrovnat. K jeho smůle, ale v době, kdy, jak to označil, přišel vrchol vzedmutí jeho mužstva, nezvládli jeho svěřenci situaci po autovém vhazování a Vintr nabízeným dárkem nepohrdl.

„Stav 0:1 v poločase nás udržoval ve hře. Škoda, že se nám nepodařilo dát druhý gól, šanci na to jsme měli. Dvacet minut jsme v tlaku a pak uděláme takovou hrubku. Pak jsme šli za vyrovnáním, měli jsme tam nějaké závary, takové nedotažené věci. Soupeř z brejků, hlavně Vintr, který byl hráč zápasu, nás mohl dorazit. Šmída mu chytil tutové šance. Takže nás držel ve hře až do konce zápasu,“ popsal Zeman koncovku utkání.

I druhý rozhodující gól dal Ondřej Vintr, který při centru ze strany předskočil obránce a z prostoru u přední tyče se hlavičkou zblízka trefil přesně. „Ondra dostal volnost a splnil to, proč k nám přišel. V závěru mohl přidat další góly, dostávali jsme se do jejich otevřené obrany, ale skóre se už nezměnilo. Určitě jsme vyhráli zaslouženě. Celkově to pro naše mladé kluky byl asi nejostřejší start do soutěže, jaký mohli zažít. Skoro něco jako křest ohněm. Teď už půjdeme na větší hřiště a věřím, že pokud ustáli Vrchovinu na jejím hřišti, bude se jim proti fotbalovějším soupeřům mnohem lépe dýchat,“ dodal Trousil.

Celkově Vyškov vyhrál zaslouženě a blahopřeju jim. Po tom martyriu, co s námi měli a za jedenáct zápasů vyhráli jednou, tak už to asi muselo přijít. Navíc ukázali, že mají a budou mít mužstvo, které bude hrát o postup,“ uznal kouč SFK.