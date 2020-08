V prognózách hovoří ve prospěch Vyškovanů i výsledek minulého vzájemného zápasu (5:0) a hlavně pohoda v mužstvu i celém klubu. Ze tří výher Vyškované přivezli dvě z venku a ne od ledasjakých soupeřů. Zvítězili v Novém Městě na Moravě nad SFK Vrchovina, s nímž mají dlouhodobě pasivní bilanci, a ve Znojmě, které ještě nedávno brázdilo prvoligové vody. Celkem v pohodě pak svěřenci trenéra Jana Trousila přidali tři body na domácím trávníku s Dolním Benešovem.

MSFL - 3. kolo:



1. FC Slovácko B - MFK Vyškov

Neděle 30. srpna, 10.30 hodin, v stadion Kunovicích

Tabulka:

1. Vyškov 3 3 0 0 9:3 9

14. Slovácko B 3 0 3 0 2:2 3

Poslední vzájemný zápas (26. 10. 2019):

Vyškov - 1. FC Slovácko B 5:0 (2:0), 12. Harba (pen.), 37. Hanuš, 66. Langer, 77. Klesa, 87. Krejčí.

Ve středu navíc vybojovali postup do druhého kola MOL Cupu přes divizní TJ Skaštice. Trousil dal příležitost všem dosud střídajícím hráčům, ale na výkonu to nebylo vůbec poznat. Za třicet minut bylo hotovo, hosté vedli 5:0 a celkově zvítězili 6:0.

„Mohlo to být i víc. Kluci pokračují v tom, co načali na začátku sezony. Tedy v poctivém, útočném fotbalu. Byl to kompaktní výkon celého mužstva, tak já si představuju přístup k fotbalu,“ nezastíral Trousil spokojenost.

Podobný očekává i v Kunovicích, kde proti jeho týmu určitě nastoupí silnější soupeř.

„Áčko Slovácka hraje už v sobotu doma s Jabloncem, takže béčko určitě bude mít nějaké kluky k dispozici. Proto je sestava sice nečitelná, ale to mužstvo samozřejmě znám. Tam se to moc nemění. Teď přišel nový trenér Jiří Saňák ze Sparty, takže asi nějaké nové prvky tam donesl. Určitě si jejich hru podrobně prostuduju na videu. Ale my hlavně musíme pokračovat v té hře, která nám přináší ovoce a drží nás na vítězné vlně. Takže budeme hrát stejně a uvidíme, co zápas přinese,“ sdělil kouč Vyškovanů, který bude mít k dispozici kompletní tým.

První remízu mladé Slovácko přivezlo ze Zlína ze souboje záložních týmů (1:1), doma v Kunovicích pak remizovalo 0:0 s Hlučínem a třetí bod získalo v Novém Městě na Moravě (1:1). Ve Zlínem v poslední minutě zachránil remízu gólem Michal Suchý, na Vrchovině přivedl hosty ve 49. minutě do vedení Dominik Kostka a hosté na rozdíl od Zlína o výhru osm minut před koncem přišli brankou Jiřího Batelky.