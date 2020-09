Přestože sobotní vítězství v Moravskoslezské lize s těžším soupeřem, než se původně jevilo, Vysočinou Jihlava B (3:0), zlepšilo náladu ve vyškovském táboře, problémy se stavem mužstva se nezmenšily. Záložník Karel Jaroš se sice do sestavy vrátil, ale početnou marodku „doplnil“ brankář Štěpán Spurný s natrženým svalem. V této zápasové sérii a zřejmě ještě dlouho potom budou chybět hráči, se kterými trenér Jan Trousil počítal do základní sestavy, David Němeček, Jiří Oulehla a Filip Smrčka.

„V lize jsme si udělali slušný bodový polštář a určitě jej budeme chtít rozšířit, ale bude to náročné. Je nás málo a bude záležet na tom, jak každý jednotlivec zregeneruje síly,“ upozornil Trousil.

V dosavadních pěti kolech béčko Zlína jednou vyhrálo a jednou prohrálo, tři zápasy skončily remízou. Pro utkání s Vyškovem dostalo stejnou výhodu, jako oba předchozí vyškovští soupeři, rovněž záložní družstva Slovácka a Jihlavy. Obě nejvyšší profesionální soutěže mají reprezentační přestávku a kluby tak využily dané možnosti, nechat si v MSFL zahrát hráče ze širšího kádru áček. Slovácko proti MFK posílilo sedm a Jihlavu dokonce osm takových pendlů. Dá se čekat, že totéž udělá prvoligový Fastav Zlín.

„Věděli jsme, že asi bude rozdíl v kvalitě hráčů, které béčku poslalo Slovácko a kteří nastoupili z lavičky Jihlavy. Přece jen Slovácko hraje první ligu a Jihlava druhou. Na Slovácku jsme ale prohráli, protože jsme vyhořeli v koncovce. Herně byl výkon velmi dobrý. Skutečnost, že máme tři béčka po sobě, když jejich áčka mají volno, je sice nepříjemná, ale s tím nic nenaděláme a určitě si na to nestěžujeme. Naopak je to pro nás takový test. I Zlíňáci toho určitě využijí, ale musíme to zvládnout,“ zdůraznil kouč Vyškova.

Zejména špatný stav obranných řad MFK řeší hledáním posil. K týmu se tak zřejmě připojí dvacetiletý bek Jan Beňa z Olomouce.

Anglický rytmus Vyškovanů pokračuje v sobotu ligovým zápasem v Kroměříži (18.00), následuje druhé kolo MOL Cupu doma s Jihlavou (středa 16. září) a v sobotu 19. září budou hostit Velké Meziříčí.