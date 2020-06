První setkání bylo letos mimořádné. Jednak přišlo po pandemií Covid-19 vynucené herní přestávce, jednak začalo zhruba o měsíc dříve, než je běžné každým rokem. Program ovšem byl tradiční, jak na tréninkové premiéře bývá. Po ústním nastínění klubových cílů a plánu přípravy, pak na hřišti lehké rozcvičení, „rozpinkání se“ krátkými přihrávkami a báčko. Brankáři si vyzkoušeli pár modelových robinzonád.

Hluché koronavirové období trvalo ve Vyškově zhruba tři měsíce. Hráči v nich měli individuální tréninkové plány, které trenéři každý týden aktualizovali. „Věřím, že i když jsme se tři měsíce neviděli, že si kluci přenesou to, co jsme v zimě nabrali a nacvičili a co přenášeli i do přípravných zápasů, i do této části přípravy. Teď budeme mít dva měsíce na to, abychom se dostali do stejných obrátek, v jakých byli kluci na začátku toho března,“ sdělil Trousil.

O to, že by hráči své individuální úkoly, které se samozřejmě týkaly především fyzické kondice, neplnili, kouč obavy nemá. Naopak, umožňuje mu to věnovat se už od začátku především herním činnostem. „Můžeme plynule přejít na to, co tu v březnu už bylo. Hned začneme dělat nácviky rozehrávky, pressingu, posunů a tak dál. Máme v plánu hodně přáteláků. Bohužel to nemůže vyvrcholit zápasy se soupeři, na které jsme byli zvyklí, tedy se Zbrojovka a Jihlava, případně i prvoligovými týmy. Proto jsme se hned po zrušení jarní Moravskoslezské ligy domluvili s jejími předními mužstvy, jako Blansko, Rosice, Kroměříž, na dvojzápasech. K tomu se pak přidá domácí pohár. Takže co určitě bude dobrá herní prověrka,“ plánuje Trousil.

Letní přípravné zápasy MFK



10. 6. MFK – Blansko (17.30, Drnovice)

14. 6. Kozlovice – MFK (16.30)

20. 6. MFK – Rosice (11.00, Blažovice)

24. 6. Rousínov – MFK (18.00)

26. 6. Hodonín – MFK (18.00)

4. 7. Blansko – MFK (11.00)

8. 7. MFK – Velká Bíteš (17.30, hřiště bude upřesněno)

11. 7. MFK – Hodonín (11.00, hřiště bude upřesněno)

15. 7. MFK – Kroměříž (17.00, Zbýšov)

18. 7. Rosice – MFK (11.00)

25. 7. Zbrojovka U19 – MFK Vyškov (11.00, Mokrá-Horákov)

1. 8. MFK - Nové Sady (čas a místo se upřesní dle losu soutěží)

Jemu i vedení klubu se vcelku podařilo udržet pohromadě kádr, s nímž zahájili jarní část zrušené MSFL. Odešel jen Michal Sečkář, který to chce zkusit ve druhé lize v Prostějově. Největší posilou pro útočnou vozbu by měl být kanonýr Velkého Meziříčí Pavel Simr, pro obranu bude Vyškov zkoušet stopera ze Svratky Brno Jana Pluháčka, z juniorky Olomouce levého beka Daniela Řezníka, do zálohy přijde další Afričan, a se zkušenostmi z áčka Zbrojovky středopolař Daniel Jambor.

„Kádr nevypadá vůbec špatně. Věřím, že dobře dopadne hostování Radka Křivánka z Jihlavy, jsem rád, že zůstává Denis Nieslanik z Třince. Dořešovat budeme prodloužení hostování Davida Moučky ze Zbrojovky. Stoprocentně se nám vrátí Afričan Umar, který byl v zimní přípravě, ale z důvodů koronaviru se musel vrátit domů. Podařilo se nám, že na začátku července přiletí nejbližším možným spojem,“ shrnul aktuální pohyb v kádru.

I ve Vyškově klub snížil odměny hráčům, ale podle Trousila proběhlo vše po dohodě a velmi korektně. Proto MFK nemění ani sportovní cíle.

„Prioritou zůstává vychovávat vlastní mladé fotbalisty, zkoušet kluky z krajských přeborů a divizí a posouvat je výš. Chceme hrát takový fotbal, aby bylo vidět, že přijel Vyškov, kombinační a ofenzivní. Proto chceme mít mladé běhavé kluky, kteří chtějí hrát tvořivý fotbal a s vidinou, že se od nás můžou prosadit do vyšší soutěže. Některé kluby se díky této situaci hráčsky oslabily, my ne. Naplňuje a motivuje mě to, že kádr zůstal prakticky stejný. Měli bychom tedy atakovat vršek třetí ligy. Pokud to tak bude, a já věřím, že ano, pak se tedy samozřejmě budeme bavit s vedením o tom, jakým způsobem naložit s týmem a jak klub bude dál fungovat,“ naznačil trenér Trousil.

První zápas sehraje MFK ve středu na stadionu v Drnovicích s druholigovým „čekatelem“ Blanskem. Výkop bude v 17.30 hodin. V sobotu pak naváže střetnutím v Kozlovicích (16.30), které vyhrály podzimní část zrušené severomoravské divizní skupiny E.