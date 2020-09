U trenéra Vyškovanů Jana Trousila se totiž na začátku minulého týdne projevily náznaky onemocnění Covid-19. Následné testy pak, bohužel, virus potvrdily.

„Problémy jsem měl první tři čtyři dny vždy odpoledne. Teď už jsem v pohodě, ale v sobotu, pokud se bude s Otrokovicemi hrát, tak ten zápas nestihnu. Karanténa mně končí až v sobotu večer,“ shrnul vyškovský lodivod svůj aktuální zdravotní stav. Zápasy vyškovských ragbistů i fotbalistů byly odloženy. Zasáhl Covid-19 Přečíst článek ›

Nikdo další z klubu v karanténě není, ale mužstvo stejně zatím nebude společně trénovat.

„Zatím není nikdo další, kdo by musel jít na testy, ale musíme počkat, co nám doporučí hygiena. Předpokládám, že pokud nenastanou další komplikace, a jiné náznaky nejsou, mohlo se začít trénovat ve středu. A věřím, že hrát se bude i mistrák. I když beze mě. Ale jak jsem řekl, určitě se budeme řídit doporučeními hygieniků,“ zdůraznil Trousil.

Ten měl pro zápas v Olomouci k dispozici v podstatě torzo mužstva. Kádrový stav by se ale měl do soboty alespoň trochu zlepšit. Týden by měl stačil Pavlu Simrovi k doléčení zraněného kotníku, problémy by měly odeznít u Denise Nieslanika, Oleksadra Pernatskyje a Ondřeje Vintra.

„Bylo jasné, že hráčský kádr musíme doplnit. Takže jsme přivedli ofenzivního Lukáše Hapala, (syn reprezentanta Pavla Hapala, pozn. red.) který působil v Uničově a Prostějově a domů se vrací ze Švýcarka. Byl u nás na zkoušce a vypadal dobře, ale do zápasu v Olomouci jsme ho nestihli zaregistrovat. Nakonec to nebylo potřeba. V tomto týdnu má do Vyškova přijet společník majitele klubu a s ním dva hráči, určitě jeden obránce. Uvidíme, co všechno se podaří vyzkoušet a stihnout,“ naznačil rozšíření kádru rekonvalescent Trousil.