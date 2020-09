Kanonýr MFK Vyškov Pavel Simr osobku od svých bývalých spoluhráčů nečeká

Podle tabulky lehký soupeř, podle zkušeností tvrdý oříšek, FC Velké Meziříčí, čeká na fotbalisty MFK Vyškov v osmém podzimním kole Moravskoslezské ligy. V rozhovoru to potvrzuje člověk zřejmě k tomu nejpovolanější. „Jsou silnější, než napovídá jejich aktuální umístění,“ ujišťuje kanonýr Pavel Simr, který do Vyškova přišel v létě právě z Velkého Meziříčí. Působil tam devět let a jen v MSFL odehrál 130 mistrovských zápasů a vstřelil 72 gólů. Před tím v divizi 80!

Kanonýr MFK Vyškov Pavel Simr. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach