Dohrávka byla odložena už dřív a v tomto týdnu svaz zrušil i stávající termínovou listinu a výkop třetí ligy odložil na neurčito. Důvody jsou nasnadě, neustále špatná čísla vývoje koronavirové pandemie. Přesto v některých klubech se svazovému rozhodnutí podivují.

„I když jsme poloprofesionálové, u většiny kluků je fotbal to jediné, co je živí. Antigenní testy jsou zdarma, nevidím jediný důvod, proč by se soutěž nemohla rozjet. Už teď je jisté, že soutěž bude neregulérní. Zatímco B týmy ligových mančaftů trénují, třetiligová mužstva se připravovat nesmí,“ zdůraznil sportovní manažer 1. SC Znojmo Jakub Prokeš.

Vyjma ligových "juniorek" se tedy třetiligové kluby připravují v omezených podmínkách. Vyškovští pokračují podle schématu, kterým v lednu zahájili a dodržuje všechna vládní nařízení a omezení.

„Potřebujeme, aby kluci byli v určité zátěži. V pondělky, středy a v pátek trénujeme na hřišti po dvojicích, trojicích a v pěti oddělených sektorech. Jsou to hlavně přihrávky, nájezdy jeden na jednoho, dva na jednoho, střelba. Takže s Pepou (asistent trenéra Josef Mazura, pozn. red.) jsme na hřišti od dvanácté do páté hodiny. Na úterý, čtvrtky a soboty mají kluci individuální plány,“ sdělil trenér Jan Trousil.

Na hřišti mu chybějí Filip Smrčka a Jan Krejčí. Smrčka má sice prodloužené hostování z Líšně, ale momentálně má problémy s nataženými vazy v kotníku. „Honzu dlouhodobě trápí třísla, ale na operaci nakonec nešel. Teď dostal poslední ze sady injekcí a od příštího týdne by měl začít běhat. Oba jsou to stopeři, takže tady nás pořád tlačí bota. Proto jsem rád, že už jsme se dohodli se Sigmou Olomouc, že u nás bude pokračovat Honza Beňo. A jakmile se dozvíme, kdy soutěž začne, budeme zařizovat příjezd kamerunského stopera Yanicka, který u nás už v přípravě byl a teď už je naším hráčem,“ dodal kouč MFK.

Nicméně kdy, a jestli vůbec, se soutěž rozběhne zatím neví nikdo. Bylo naznačeno, že by to mohlo být dva týdny po rozvolnění vládních opatření. V tuto chvíli, je už hodně nepravděpodobné, že se stihne dohrát kompletní program, tedy 34 kol. Pak by asi přišla na řadu varianta dohrání podzimu plus jedno kolo. To proto, aby bylo odehráno víc než padesát procent programu a mohl být určen postupující do druhé ligy. Pro Vyškov by to bylo osm zápasů, zřejmě v květnu a v červnu.