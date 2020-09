Stalo se to v 75. minutě a přesnou přihrávku Simrovi přeložil výborně hrající Dan Jambor. Uklidnění Vyškované pak určitě kvalitnímu soupeři přibalili ještě dva dárečky.

Domácí tým prožívá zvláštní období. V průběhu reprezentační přestávky, kdy se nehraje ani druhá liga, mu los přisoudil tři béčka. Minulý týden na Slovácku musel Vyškov čelit sedmi posilám ze širšího prvoligového kádru, trenér mladých Jihlavanů Michal Kadlec dostal ještě o jednu víc. Ve středu bude Vyškov hrát s rezervou první ligy ve Zlíně…

MFK Vyškov

– FC Vysočina Jihlava B 3:0



Poločas: 0:0 Branky: 55. Simr, 81. a 86. Nieslanik. Rozhodčí: Vostrejž – Pochylý, Slováček. Bez ŽK. Diváků: 325.

Vyškov: Spurný (32. Sova) – Sedlo, Hanuš, Krejčí, Pernatskyi – Klesa (86. John), Jambor, Langer (90. Dittmer), Moučka (67. Jaroš), O. Vintr – Simr (78. Nieslanik). Trenér: Jan Trousil.

Jihlava B: Jágrik – Svoboda (66. Mikuška), Křišťál, Pojezný, Horák - Matulka (62. Havlín), Trnka (83. Pavlas), Kolčava (61. Vošmera), Chok - Vedral, Araujo (65. Růžička). Trenér: Michal Kadlec.

„Nějaký strach jsem z toho neměl, akorát mě trochu vadí, že celá moje příprava byla k ničemu. Sledoval jsem zápasy Slovácka, teď jsem strávil nějakých pět hodin na videu na Jihlavu. Ale co s tím, když přijede mančaft, který má osm nových jmen. Ale musíme to brát jako fakt, prostě, že to na nás tak vyšlo,“ upozornil po vítězném utkání trenér MFK Jan Trousil.

Zápas začal prakticky totožným šancemi na obou stranách. V páté minutě hostující brankář Adam Jágrik vychytal gólovou střelu Davida Moučky a dorážku z ostrého úhlu poslal Michal Klesa do boční sítě. Dvě minuty na to čelil stejně nebezpečné střele Filipa Vedry domácí gólman Štěpán Spurný a mimo dorážel Daniel Chok.

Mladí jihlavští fotbalisté se představili ve výborném světle a vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že jsou v tabulce bez bodu poslední. Celý zápas hýřili pohybem a prakticky až do druhého gólu si domácí přes evidentní územní převahu nemohli být ničem jistí. Obranu ale hrál Vyškov znamenitě a do koncovky hosty nepouštěl. Největším nebezpečím tak byl trestný kop Vojtěcha Křišťála, který brankář Tadeáš Sova, ten už v první půli nahradil zraněného Spurného, konečky prstu vytlačil na spojnici tyče a břevna.

„Zhruba od dvacáté minuty jsme měli hru pod kontrolou. V prvním poločase jsme ještě šance neproměňovali, ve druhém už ano, a to jsme ještě šli čtyřikrát sami na branku. Po tom, co musel odejít Spurný se kluci se semkli a hlavně záložníci hráli velmi dobře. Všichni se poctivě vraceli, aby to Sovovi, kterému přece jen chybí zápasová praxe, usnadnili. Kromě toho trestňáku na Sovu vlastně nic nešlo,“ chválil kouč MFK.

Ten měl šťastnou ruku při střídání. Už za čtyři minuty po tom, co nahradil Simra, dal Denis Nieslanik pojišťovací druhý gól a za pět minut stanovil konečné skóre na 3:0.

„Ten první gól, to asi byl můj první dotek s balónem. Teď se mě to dobře říká, když se to povedlo, že mě trenér na hřiště poslal s tím, ať to rozhodnu. Nějaký gól jsem dal v přípravě a dva v poháru ve Skašticích, ale tohle jsou první dva ve třetí lize ve Vyškově. Čekal jsem na to dlouho, ale spadlo to tam a doufám, že to teď bude jen lepší a lepší. No a jsem zvědavý, kolik mně naúčtuje výběrčí v kabině Míša Klesa,“ radoval se po zápase dvougólový střelec.

Opačné pocity samozřejmě prožíval šéf jihlavské střídačky a lze s tím i souhlasit, že výše porážky je pro jeho svěřence trochu krutá.

„Myslím, že jsme nezahráli špatně. Přijde mně, že domácí projevili větší touhu po vítězství. A samozřejmě jsou zkušenější. Byli důraznější v šestnáctce a rozhodl to ten první gól. Pak už jsme si, dá se říct, skoro nic nevypracovali. Mrzí mě to, myslím, že výsledek neodpovídá průběhu hry,“ konstatoval Michal Kadlec.

Ve středu bude MSFL předehrávat 16. kolo. Vyškov nastoupí ve Zlíně proti rezervě prvoligového klubu. Výkopy všech zápasů budou v 17.00 hodin.