Pádný důvod měl trenér fotbalistů MFK Vyškov Jan Trousil k tomu, aby si v domácí pohárové soutěži MOL Cupu přál prvoligového soupeře.

„Nechtěl bych třetiligového, protože by to bylo jen o jednom těžkém zápasu navíc. My prakticky už dva měsíce jedeme počtu čtrnácti patnácti lidí v zápasovém rytmu středa – sobota. Pro kluky je to hodně velká zátěž. Takže, když už máme hrát, tak chceme dostat Zbrojovku nebo Slovácko. Aby to pro nás bylo atraktivní,“ řekl před losem druhého kola.