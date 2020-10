Záložní týmy prvoligových klubů „trefují“ fotbalisté MFK Vyškov v reprezentačních pauzách. V 11. kole Moravskoslezské ligy nastoupí v sobotu proti Baníku Ostrava B. Utkání se bude hrát v jeho domácím prostředí v Markvarticích.

„Myslím si, že nějací kluci z áčka jim pomoct půjdou, ale že to nebude taková palba, jako přišla od Slovácka, které jich postavilo sedm nebo osm. Takže to nepovažuju za podstatné. My se soustředíme na sebe a když podáme takový výkon, jako jsme podávali dosud, můžeme se s Baníkem porvat o vítězství,“ zdůraznil trenér MFK Jan Trousil.