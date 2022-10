„Zatím je to super, výsledky parádní. Daří se nám, neztrácíme body, jsme první. Snad to tak bude pokračovat dál,“ přeje si Sedlák, jenž v Kroměříži hostuje z prvoligového Brna.

V létě se chystal s prvním týmem Zbrojovky. S nováčkem nejvyšší soutěže absolvoval část přípravy. Brzy ale vypozoroval, že v nabitém kádru nemá šanci se prosadit, a tak se rozhodl pro odchod do Kroměříže, kde působil už loňský podzim.

„Vrátil jsem se sem rád. Už jsem tu byl jednou před rokem. Tehdy to ale zastavil koronavirus. Nyní to konečně klape,“ těší Sedláka.

„Je tady super parta, výborní trenéři, zázemí,“ pochvaluje si. Tohle všechno ve spojitosti s postupovými ambicemi šikovného fotbalistu přilákalo zpět na Hanou.

Sedlák pomohl týmu i v Otrokovicích. Lídr MSFL na hřišti Kvítkovic potvrdil roli favorita. I když to v úvodu druhé půle vypadalo všelijak, hosté nakonec složitou šichtu zvládli a domů po výhře 4:1 odvezli všechny body.

„Bylo to těžké utkání, ale všichni jsme to odpracovali. Nakonec jsme dali čtyři góly a vyhráli jsme,“ těší nejen Sedláka.

Kroměřížští fotbalisté ale na půdě krajského rivala dlouho nijak nezářili a díky skvělému gólmanovi Dostálovi přečkali i několik vyložených šancí soupeře.

„Na tom terénu to bylo těžké. Pro nás byl hlavní výsledek. Tomu jsme přizpůsobili vše,“ tvrdí.

Zatímco v minulých sezonách v derby Kvítkovic a Kroměříže plály emoce a nebylo nouze o tvrdé fauly i spoustu karet, páteční duel se obešel bez záludností, kontroverzních situací i zbytečného humbuku.

„Kluci říkali, že tady je to pokaždé těžké, že se to vždycky pokope, že se to hraje na krev. Žádné zákeřnosti tam naštěstí nebyly. Za mě to byl normální zápas. Jsem rád, že jsme uhráli tři body, což je hlavní,“ uvedl rodák z Drysic, malé vesnice kousek od Vyškova, kde stále s rodiči bydlí.

S fotbalem začínal v Drnovicích, odkud v devíti letech zamířil do Brna. Prošel vyhlášenou akademií Zbrojovky, zkušenosti sbíral také ve Vyškově.

„Před sezonou jsem tam mohl zase odejít, ale zvolil jsem Zbrojovku. Jelikož do Vyškova pak přišla spousta hráčů, už nebyla možnost se tam vrátit, takže jsem šel do Kroměříže,“ vysvětluje.

Bývalému druholigovému klubu však stále fandí, chodí se pravidelně dívat na jeho domácí zápasy. „Má kvalitní tým doplněný zahraničními hráči. Jsem rád, že se jim daří,“ prohlásil.

Sedlák se kromě fotbalu věnuje také škole. Studuje Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně.