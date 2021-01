„Sekretář klubu Martin Neubauer dostal za úkol v pondělí na svazu zjistit, co budeme mít povolené a co ne. Tedy, jakým způsobem můžeme trénovat. Podle toho budeme řešit, co dál. V každém případě se v úterý chceme s klukama sejít a popovídat si o tom,“ sdělil trenér mužstva Jan Trousil.

Ten má v rukávu několik variant. Třeba takovou, že by se trénovalo po dvojicích, v přesně vymezených, třeba i deseti sektorech hřiště, i v časovém posunu. Využíval by se výhradně umělý trávník, dokonce i bez šaten.

„Toho běhání bez balónu a posilování mají kluci už dost. To stačí a jestliže je plánováno, že 14. února máme začít hrát, tak každopádně mužstvo už musí být nějakým způsobem pohromadě,“ upozornil kouč.

Ve zmíněném datu mají Vyškovští dohrát odložené utkání v Olomouci s B mužstvem prvoligové Sigmy. Celá soutěž by podle nové termínové listiny měla začít o následujícím víkendu, kdy má MFK doma přivítat Hlučín. Protože se zimní příprava zúží na minimum, nechce Trousil dělat nějaké experimenty. Počítá prakticky s podzimním kádrem, v němž aktuálně chybí jen stoper Jan Krejčí, který si léčí zraněná třísla.

„Nikoho nového zkoušet nebudeme. Na to není čas. Půjdeme do toho tedy se stávajícími sedmnácti, osmnácti hráči a dvěma gólmany. Nějakou velkou taktiku teď nebudeme dělat. Mužstvo ji má zažitou a každý ví, co chceme hrát. Tedy to, co na podzim. Ani o kondici obavu nemám. Po této stránce to určitě bude v pořádku. Takže teď potřebujeme především pracovat s míčem a hlavně je důležité, jak už jsem řekl, aby si kluci zase na sebe zvykli,“ sdělil Trousil.

Jediným novým mužem v kádru tak bude Lukáš Hapal, syn bývalého českého reprezentanta Pavla. Nahradí zatím jediného muže, který tým naopak opustí, Denise Nieslanika.

„Ten u nás hostoval z Třince a vzhledem ke vzdálenosti to pro něj ani pro nás nebylo komfortní. Navíc je tam nový trenér František Straka, který bude chtít vidět všechny hráče. Lukáš by měl být tou první variantou do útoku k Pavlu Simrovi,“ naznačil vyškovský lodivod.

Trousil ale zároveň nevyloučil, že se k týmu nepřipojí i dva afričtí hráči, kteří působili v českých klubech.

Trenéra a vedení klubu ovšem čekají jednání o prodloužení hostování, protože několika hráčům skončilo k 31. prosinci. Podle Trousila je téměř jisté, že pokračovat bude Denis Dittmer z Prostějova. Klub má zájem o prodloužení i u Davida Moučky (Zbrojovka), Jana Beňa (Olomouc) a Martina Sedla (Blansko). Specifická je situace u Ondřeje Vintra. Tomu skončilo hostování a červnu mu skončí i smlouva ve Zbrojovce. Hráč chce jít do Vyškova, takže se Zbrojovkou bude jednat i o přestupu a bude tedy záležet na dohodě klubů.

„Chci věřit, že to třeba za čtrnáct dnů nějak povolí, a že budeme moct odehrát i nějaký přátelák. Uvidíme. Každopádně budeme přípravu v rámci daných mantinelů směřovat k tomu 14. únoru. Doufám, že ta návaznost na profi fotbal třetí liga bude mít, a že bude puštěná,“ přeje si šéf vyškovské lavičky.

Pokud to tedy vládní opatření umožní absolvuje mužstvo od 27. do 31. ledna soustředění Velkých Karlovicích.