Generální sekretář fotbalové asociace Jan Pauly v minulém týdnu na krajských valných hromadách v Brně a Olomouci vyslovil víru, že i nižší soutěže budou dohrány, byť v jiném formátu. Varianty svaz klubům už přeložil. Pokračovat se bude v podzimním rozlosování. Jednoznačnou podmínkou pro určení postupů a sestupů je odehrání víc než padesáti procent všech utkání. Připraven je i koeficient pro přepočet bodů v případě nestejného počtu sehraných zápasů. Záviset samozřejmě bude na epidemické situaci a aktuálních vládních nařízeních a zákazech, ale podle Paulyho se jeví možnost už v dubnu začít trénovat a následně pak zahájit soutěže. Všechny ale musí skončit nejpozději ke 30. červnu.

S touto formou dohrávky souhlasí i v MFK Vyškov, přestože zvýhodňuje jejich některé soupeře. Konkrétně B týmy klubů první a druhé ligy, jejichž hráči mají profesionální smlouvy a tedy normálně trénují. Ostatní se vlastně už od podzimního zastavení soutěží připravují jen podle individuálních plánů.

„Ano, mají výhodu, ale na tohle my nehledíme a chceme, aby soutěž začala a nějak se uzavřela,“ jednoznačně vyjádřil trenér Vyškovanů Jan Trousil.

Jeho svěřenci jsou v přerušené třetí lize na třetím místě s dvoubodovou ztrátou na vedoucí béčko Slovácka, ale jedním zápasem k dobru. Pokud by se tedy měl odehrát nadpoloviční počet utkání, čekalo by je s dohrávkou v Olomouci s béčkem Sigmy minimálně osm zápasů.

„Teď jsme klukům upřesnili individuální plány pro poslední tři týdny. Pět dní v týdnu mají kondiční tréninky, jeden posilování a jeden den volna. Že bychom nebyli kondičně v pořádku, to si nemyslím. Teď jde o to, abychom co nejdříve byli konečně společně na hřišti a mohlo se něco dělat a nacvičovat. Kromě těch juniorek, které teda můžou trénovat, na tom my ostatní jsme vlastně stejně. Takže až nám to bude umožněno, tak uděláme všechno pro to, abychom do těch mistráků byli i herně nachystaní co nejlíp,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

Ten se shoduje s ostatními, že nelze začít hrát okamžitě po uvolnění zákazů a že určitý čas na herní přípravu musí mužstva dostat. Hovoří se o třech týdnech.

„Ideální by za této situace byly tři týdny, ale věřím, že kluci fotbal nezapomněli a každý něco s tím balonem sám dělal. Pokud to bude čtrnáct dní, tak zařadíme víc tréninků a musíme to zvládnout. I když těch zápasů může být i víc než osm. Už po tom prvním zrušení společných tréninků v říjnu kluci dostali individuální plány a když jsme pak mohli krátkou dobu v lednu po malých skupinkách trénovat, tak jsme tam zařadili kondiční testy, které dopadly ještě líp, než když jsme trénovali normálně. Takže znova říkám, strach o ně po fyzické stránce nemám. Věřím, že tým bude schopný zvládnout i náročný zápasový rytmus středa – sobota, který lze očekávat. Kádr na to máme dostatečný. Jde tedy o to, co pauza udělala s jejich herní kondicí,“ upozornil trenér MFK.