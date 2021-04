Hráči se dosud připravovali sami podle individuálních trénikových plánů. Tento týden půjdou v naznačeném režimu až do pátku. Na sobotu jim Trousil znova dá osobní úkoly a v neděli budou mít volno.

„Ve středu nebo ve čtvrtek uděláme kondiční testy, abychom věděli, co se po tom měsíci, kdy kluci byli sami, změnilo. Na únorových testech vypadali velice dobře, takže věřím, že to i teď bude v pohodě. Od dalšího týdne chceme najet na klasický režim, tedy tréninky pětkrát týdně. Doufám, že po těch čtrnácti dnech, až se vyhodnotí tahle opatření, se dojde k tomu, že bychom mohli trénovat vcelku. Takže budeme mít nějakých deset dnů na to, abychom udělali sedm osm tréninků na souhru celého týmu,“ naznačil program příštích dnů.

Trousilův plán vychází o odhadu svazu, že by se nižní soutěže mohly začít dohrávat od začátku května. Do tohoto termínu by chtěl vtěsnat alespoň tři přípravná utkání. Předběžné dobody jsou s Kroměříží a Hodonínem.

„Přípraváky budou stoprocentně potřeba, ale uvidíme, co bude a nebude možné. Teď se to mění skoro každý den a teď není jak přípravné utkání udělat. Pokud se povolí ven třeba čtyřicet padesát lidí, tak samozřejmě budeme jednat velice operativně,“ ujistil kouč Vyškovanů.

Aktuální stav kádru Trousilova mužstva je čtrnáct hráčů do pole a dva brankáři. Zatím chybějí hostující Adam Dittmer a Jan Beňa, kteří se připravují ve svých prvoligových klubech, tedy v Prostějově resp. Sigmě Olomouc. Protože svaz posunul uzavření přestupového okna za 15. květen, pravděpodobně se k mužstvu připojí ještě dva cizinci. A vyloučen není ani příchod dvou hráčů z českých profesionálních klubů.

„Pokud budou zdravotní data špatná, tak s tím, bohužel, nic nenaděláme, ale já věřím, že se těch sedm osm kol dohraje. Proto chceme vytvořit silný tým na těchto sedm osm kol a chceme se udržet na špici. S Prostějovem a Sigmou jsme domluvení, že jakmile budeme moci trénovat, tak Adam a Honza přejdou okamžitě do naší přípravy. Pokud se podaří ti dva cizinci, tak asi na bychom další hráče nedělali a zůstali by jako posily vyhlédnuté pro příští sezonu,“ sdělil Trousil.

MFK je po podzimních odehraných zápasech Moravskoslezské ligy na třetím místě tabulky s dvoubodovou ztrátou na vedoucí Slovácko B. Ale i s jedním zápasem k dobru.