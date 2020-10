Jen pár hodin chybělo trenéru fotbalistů MFK Vyškov Janu Trousilovi, aby mohl po koronavirové karanténě koučovat mistrovský zápas z lavičky. Jeho roli tak převzal asistent Josef Mazura a s týmem slavil vítězství 3:1 nad Otrokovicemi.

Fotbalisté MFK Vyškov (bílé dresy) porazili v utkání Moravskoslezské ligy Viktorii Otrokovice 3:1. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

„Ale není to moje dílo. To je Honzův mančaft, který si chystá už tři roky a asi ještě déle, co tu trénuje. On se díval doma na počítači, byli jsme ve spojení po telefonu a přes Rosťu Horáčka (druhý asistent a trenér brankářů, pozn. red.) jsme všechno konzultovali. Nakonec se to celkem povedlo,“ odmítal fotbalový olympijský vítěz z Moskvy v roku 1980 gratulace k zaslouženému vítězství.