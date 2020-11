Po tom, co se po desátém kole Moravskoslezská liga zastavila, dostali hráči individuální tréninkové plány na tři týdny. Velmi zjednodušeně řečeno, měli každý den jeden povinný trénink. Od druhého listopadového týdne měli volno a v prvním prosincovém týdnu už by se měli sejít k tréninku na hřišti.

„Pokud od prvního prosince přijdou avizovaná uvolnění, tak se budeme moct sejít všichni, tedy doufám, že ve dvaceti lidech. V tom případě bychom během těch prvních patnácti prosincových dnů měli šest sedm tréninků na umělce. Je moc důležité, aby se kluci po tak dlouhé době zase viděli. A já si tam pozvu i hráče, které chceme zkoušet pro případné doplnění pro jarní sezonu,“ naznačil vyškovský lodivod.

Druhou variantu, tedy prodloužení stávajících omezení, by absolvoval velice nerad. Znamenala by v podstatě jen další prodloužení individuálních tréninkových plánů. V obou případech zatím platí termín zahájení zimní přípravy druhý leden.

„Uvidíme, co se bude dít kolem covidu a co bude povolené. Od druhého ledna by to měl být ještě zase takový individuální blok a sedmého ledna chceme začít oficiálně a všichni společně. Ještě ten den bychom chtěli odjet na pětidenní kondiční soustředění ve Velkých Karlovicích, kde jsme našli velice dobré podmínky. A protože soutěž určitě začne hodně brzo, doplníme to tam o umělku. Zatím jsme tam měli jenom kopce, posilovnu a rehabilitaci, ale tentokrát chceme být i na hřišti. To znamená dopoledne výběhy do terénu, odpoledne na umělce a večer posilovna. Uvidíme, jak to proběhne,“ doplnil kouč MFK.

On i vedení klubu by ještě do konce roku chtěli vyladit kádrové otázky, jimž nyní také brání omezení osobních kontaktů. Jedná se o prodloužení hostování Davida Moučky a Ondřeje Vintra ze Zbrojovky, Denise Nieslanika z Třince a Adama Dittmera z Prostějova. Na stole je k podpisu připravena smlouva s Lukášem Hapalem. Synem bývalého reprezentanta pavla Hapala.

„Mým přáním je kádr udržet minimálně ve stavu, v jakém byl, než přišla korona a zranění. A samořejmě také vyzkoušet nové hráče. Těší mě, že jsme domluveni s Prostějovem a že u nás zůstane Dittmer. Určitě se na hřiště vrátí dlouhodobě zranění Jirka Oulehla, Tomáš Langer, Honza Krejčí, Filip Smrčka, brankář Štěpa Spurný a David Němeček. Ten sice nyní absolvoval další čištění kolena, ale start zimní přípravy by stihnout měl. Všechny nové hráče chci samozřejmě vidět co nejdřív. V tomto směru máme teď situaci mnohem lepší, než dřív. Hlásí se k nám hráči z mančaftů, co teď nejsou v dobré finanční nebo herní kondici. Zájem hrát u nás mě těší a můžeme si vybírat,“ ujistil šéf vyškovské lavičky.