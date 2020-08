A tady už by zřejmě ani jeden z trenérů nebyl s plichtou spokojený. „V lize máme s Vrchovinou dvě remízy a prohru, takže už by se konečně slušelo s nimi vyhrát,“ naznačil tok svých myšlenek kouč MFK.

Tomu po posledním přípravném zápase v Nových Sadech (2:2) vyvstal nečekaný problém. „Bohužel, stalo se to, čeho jsem se obával. Letní příprava nám herně vyšla celkově dobře, ale teď visí otazník nad startem dvou hráčů, kteří měli být v základu. Oba hráli v generálce, teď netrénují a obávám se, že do soboty nebudou v pořádku. Bohužel i to fotbal přináší,“ konstatoval Trousil.

MSFL – 1. kolo:

SFK Vrchovina – MFK Vyškov

Sobota 8. srpna, 17.00 hodin, Nové Město na Moravě, Sportovní ul.

Poslední vzájemný zápas (4. 9. 2019):

Vyškov - Vrchovina 0:2 (0:2), branky: Aaron Donkor, Petr Duda.

Umístění v loňské nedohrané soutěži:

9. Vrchovina 18 8 4 6 22:19 28

10. Vyškov 18 5 9 4 27:24 24

Na druhou stranu se mu povedlo doplnit tým o dalšího kvalitní stopera s ofenzivním naturelem. Z Blanska přijde Martin Sedlo.

„Ano, chtěl jsem ještě jednoho stopera, protože nebylo stoprocentně vyřešené, kdo bude vedle Ladě Hanuše. Z těch hráčů, co nám Blansko nabídlo, mě zajímal jedině tenhleten post. Martin Sedlo je hráč, jakého jsem chtěl. Z pozice pravého beka byl nejlepším střelcem Blanska. Ale nevím jestli se do soboty podaří stihnout jeho zaregistrování. Podle toho se bude odvíjet naše rozestavení na Vrchovině. Tedy jestli budeme hrát na tři nebo čtyři obránce,“ naznačil vyškovský lodivod.

Jeho tým opustili zkoušení mladí hráči Jan Pluháček a Daniel Řezník. Oba se vrátili do svých klubů, tedy Startu Brno, resp. Sigmy Olomouc. Vyškov ale o jejich služby zájem má a bude je sledovat. To se týká i vlastního odchovance Martina Kříže, který bude hostovat ve Startu Brno.

„U nás by nebyli tak vytížení, ale v jejich věku je potřeba, aby pravidelně hráli dobrou soutěž. Nechali jsme si jen Adama Dittmera. Je mu sice jen sedmnáct, ale předvádí kvalitní výkony. Takže i s ním máme doprostřed zálohy čtyři hráče. I když nebude chodit od začátku, tak ti střeďáci se tam budou točit v průběhu zápasů. To platí i pro našeho odchovance Karla Jaroše,“ zdůraznil Trousil.

Ten se už těšil na návrat afrického útočníka Umara, bohužel opět se nepovedl. „Čekal jsem, že nám přiletí Umar, který hrál velmi dobře v zimní přípravě. Měl přiletět v úterý, už byl v Londýně, bohužel na letišti ho obrátili zpátky do Ameriky kvůli jejich covidovým pravidlům. Tím pádem jsme o něj pro podzim asi přišli,“ lituje šéf vyškovské střídačky.

Co očekává od zápasu a hlavně výsledku v Novém mstě na Moravě, kde má Vrchovina svůj hlavní stan, už naznačil. Je jisté, že zná i cestu ke splnění plánů.

„Jejich generálku jsme sice neviděli, protože jsme nikde nenašli, kde ji budou hrát. Ale mužstvo znám a mám informace od trenérů, se kterými hráli poslední tři zápasy. Teď získali nějaké hráče také z Blanska. Určitě to bude hodně bojovné utkání. To prostředí je tam velice specifické. Malé hřiště, bouřliví diváci. Mužstvo praktikuje agresivní, běhavý fotbal a body sbírá hlavně doma. My jsme ty zápasy u nich hráli dobře, ale nedokázali jsme je vyhrát. Je načase to změnit,“ věří trenér MFK.

Na tříbodový zisk ovšem myslí i Zeman. „Ten výsledkový trend je dlouhodobý. Tedy i z divize. Myslím, že z jedenácti dvanácti vzájemných zápasů Vyškov vyhrál snad jediný. Nemámě důvod na tom něco měnit,“ s úsměvem naznačil novoměstský stratég.

A potvrdil, že se bude výrazně opírat o podporu domácích ochozů. „Myslím, že přijde hodně lidí, chodili i na ty přípravné zápasy a jsem rád, že se o fanoušky můžeme opřít. Vyškov určitě zase bude těžkým soupeřem. Pro všechny bude důležité, jak se kdo vypořádal s dlouho pauzou mezi mistrovskými zápasy. Nehrálo se od března, tak to bude trochu loterie,“ upozornil Zeman.

V generálce proti Sokolu Živanice (0:0) nastoupily tři nové posily. Filip Holman ze Zbrojovky Brno, kterého zkoušel i Trousil, dále Tomáš Feik s Jiřím Tulaydanem z Blanska. Vrchovina hrála v sestavě:

Šmída - Feik, Hekerle, Vícha, Smetana - Chloupek, Holman, Michal, J. Švanda, Šteffl – Skalník. Střídali: Duba, Vašíček, Duda, Bača, Tulaydan, T. Švanda, Veselý