Jan Trousil, trenér MFK Vyškov:

„Velmez změnil svoji hru, dříve byl laděný ofenzivně, teď jdou spíš do defenzívy. Proto i to jejich skóre po šesti kolech 6:5 o něčem vypovídá. Před námi venku prohráli tři zápasy za sebou a shodně 0:1. Mně se hodně líbila první půlka, kdy jsme dobře kombinovali, byli jsme aktivní, vytvářeli jsme si hodně přečíslení. Bohužel nešla nám před branku kvalitní finální přihrávka. Ale zaslouženě jsme se dostali do vedení. Druhý poločas byl na moje gusto moc nervózní. Od nějaké 48. do 70. minuty jsme měli čtyři situace, které mohly skončit gólem a mužstvo se pak mohlo uklidnit. Jdeme třikrát jdeme sami na bránu, nedáváme góly do prázdné brány, z malého vápna pak ani hlavou. Samozřejmě soupeř tím pádem pořád fotbalově žil. V závěru vrhli všechny síly do útoku, začali se tam dobře posouvat, nakopávali k nám nebezpečné balóny. Bylo to pro kluky těžké, ale žádnou vyloženou šanci jim nedovolili. Proto jsem s defenzivou spokojený, i když obranu furt látáme, ale i ta zalátaná pořád funguje dobře. Ale ty brejkové situace se musí řešit úplně jiným způsobem, do góla. Zaplať Pán bůh, že jsme ten druhý gól pak dali. A musím pochválit Tadeáše (brankář Tadeáš Sova, pozn. red.). Předvedl naprosto koncentrovaný výkon, s rozehrávkou, stahoval centry. Oni proti němu neměli šanci. Teď je na pozici jedničky, cítí naši důvěru a jde nahoru. Není náhoda, že ze čtyř zápasů má tři vychytané nuly. Bohužel problémy v obraně se nám stále prohlubují. V Olomouci bude chybět bude vyloučený Hanuš a velmi pravděpodobně i Krejčí, který má potíže s nohou a na lavce byl jen jako pojistka pro krizovou situaci.“

Jan Šimáček, trenér FC Velké Meziříčí:

„Především předesílám, že Vyškov vyhrál zaslouženě. V prvním poločase jsme byli rádi, že jsme dostali jen jeden gól. I když těch úplně čistých gólových šancí si domácí nějak mnoho nevypracovali. Ale akcí, kdy si to mohli líp připravit, tam měli dostatek. Ten gól, co nám pak dali, byl trochu šťastný, když to tam po teči patou propadlo na zadní tyč. Prostě v prvním poločase domácí šli za gólem víc než my a zaslouženě šli do vedení. Do druhého poločasu jsme udělali jednu nucenou změnu a něco jsme si k tomu museli říct, protože jsme na hřišti oproti domácím vypadali dost špatně. Myslím, že se nám to trochu povedlo, druhý poločas už byl vyrovnanější. Byly tam určité momenty, které mohly rozhodnout i pro nás. Bohužel pak, když hráli domácí o deseti, tak my místo toho, abychom byli trpělivější a obehrávali si to, tak zbytečně riskujeme. U lajny přijdeme o balon a protiútok do otevřené obrany skončí penaltou a druhým gólem. A bylo po zápase. My teď máme problémy sami se sebou. Nedáváme góly, venku vůbec. Chybějí nám sice čtyři hráči ze základu, to je hodně, ale na to se nechci vymlouvat. Kádr je široký dost.“