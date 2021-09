A to o úvodní dvě kola sezony Přerovský přišel vinou zranění. „Měl jsem natržené tříslo, udělal jsem si to v generálce se Zbrojovkou,“ popsal devětadvacetiletý hráč.

V posledních třech kolech už ofenzivní fotbalista se zkušenostmi z nejvyšší soutěže nechyběl v základní sestavě Slovanu a jeho forma roste. Trefil se do sítě Blanska i zlínské rezervy. „Útočník je od toho, aby dával góly. Byl jsem dobře nachystaný, cítil jsem se dobře, ale záleží na fyzičce, musel jsem se do toho zase dostávat,“ sdělil.

Ve Slovanu nastupuje na hrotu, i když jeho místo bývalo většinou pod útočníky. „Spíš v mládežnických kategoriích jsem hrál útočníka. Nejde o můj klasický post, ale cítím se tam nejlíp za poslední dobu. I kluci pochopili, že když mi to budou dobře chystat, jsem schopný z toho něco vyčarovat. Nevadí mi souboje, naopak je vyhledávám, mám rád tvrdší hru. Samozřejmě postupem věku jsem přidal rozum a snažím se hrát chytře hlavou. Mám za sebou pár zranění a nerad bych, aby něco přišlo,“ řekl.

Uplatňuje zkušenosti, které už v kariéře nasbíral. Vždyť naskočil ke třiceti prvoligovým utkáním v dresu Zbrojovky Brno a připsal si jeden gól do liberecké sítě. I když dostává nabídky z druholigových klubů, užívá si angažmá v aktuálně sedmém týmu třetí ligy. „Tady je to naprosto top. Měl jsem nějaká mužstva na výběr, ale rozhodl jsem se kvůli partě pro Rosice. Známe se prakticky s každým, prošli jsme třeba juniorkou ve Zbrojovce, chodili jsme občas i na pivo. To pro mě bylo největší lákadlo. Slovan je rodinný klub, máme výborného sportovního ředitele Petra Čejku, který pro nás dělá maximum. Dosud jsem neviděl, aby se o nás někdo tak staral,“ ocenil vyškovský rodák.

Odmítl i finančně zajímavější nabídky, protože ve Slovanu může fotbal kombinovat s prací realitního makléře. „Jsem dost vytížený a už jsem nechtěl hrát druhou ligu, cestovat do Ústí nebo do Varnsdorfu. Většinu práce mám v Brně a do Rosic je to kousek,“ objasnil Přerovský.

Před týdnem proti svému bývalému klubu otevřel skóre proměněnou penaltou, jenže Blansko duel obrátilo a zvítězilo 2:1. V sobotu si už při výhře nad béčkem Zlína připsal vítězný gól na 2:1.

Fotbalisté Rosic výhrou poslali vzkaz trenéru Michalu Kuglerovi, který v týdnu na vlastní žádost v klubu skončil. „Nepřísluší mi to komentovat, ale podle mě šlo o důsledek předchozího zápasu, který jsme prohráli. Měli jsme převahu a zvrtlo se to, za tuhle blamáž ovšem nemůže trenér, ale my hráči. Má jako já svoji hrdost a asi se tak rozhodl, když se mu něco nelíbilo,“ uvažoval.

Stejně jako spoluhráči doufá, že Kugler své stanovisko přehodnotí a naváže na práci, kterou vykonával téměř šest let. „Snad si to rozmyslí, něco se zlomí a vrátí se. Byla by škoda, kdyby odešel. Nepoznal jsem žádného jiného trenéra, který by tak dýchal za klub, stejně jako my za něj, dá za nás ruku do ohně. Když jsem přišel, říkal jsem si, že je ostrej, ale jak jsem ho pochopil jako člověka, tak klobouk dolů před ním,“ vzkázal Přerovský.