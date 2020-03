Nejen s výsledkem byl trenér Vyškova Jan Trousil po utkání spokojený. „Potěšilo mě, že jsme pokračovali v nasazeném trendu výkonů z posledních dvou těžkých zápasů s druholigovými Vysočinou Jihlava Zbrojovkou Brno. Kluci si zahráli s chutí a zápas klidně mohl skončit dvanáct třináct nula. Měli jsme moc dobrých ofenzivních akcí, dali jsme hodně gólů. Odehráli to s obrovskou chutí, takže Nové Sady neměly šanci nám konkurovat. Ale cením si i toho, že jsme to odehráli dobře i směrem dozadu. Když už soupeř něco nebezpečného vymyslel, tak to hráči vyřešili výborně. A všechno navazovalo hned rychle nahoru, žádné zbytečné zdržování. Tak, jak by to mělo vypadat,“ chválil vyškovský lodivod.

Nové Sady jsou po podzimu na desátém místě tabulky středomoravské divize E. Od začátku byly pod velkým tlakem domácího favorita. „No to je pěkný fofr,“ ulevil si už v sedmé minutě jejich brankář Jiří Zbořil. Důvod je nasnadě. Za tak krátkou dobu musel čelit třem gólovým šancím MFK. A pak úspěšně dalším více než půlhodinu.

Nepřesnosti i smůlu v koncovce prolomil až domácí kapitán Michal Klesa. Velmi stylově, sólíčkem z levé strany přes několik bránících hráčů a mazáckým zakončením pod tělem vybíhajícího Zbořila. „Chtěl jsem si to dát na pravou nohu a poslat balón do vápna. Jenže oni se rozestoupili, a tak jsem zkusil projít sám a povedlo se. A stihl jsem to propíchnout pod gólmanem. Ale je v tom i kus štěstíčka,“ bránil se větším gratulacím střelec úvodního gólu.

V zápase musel částečně převzít úkoly nemocného Michala Ordoše uprostřed pole a dobrým výkonem potvrdil, proč ho Trousil využívá tam, kde ho zrovna tlačí bota. „Já sám bych chtěl hrát dopředu ze strany, a je mně úplně jedno, jestli zleva nebo zprava. Když tu nebyl Ordži (Michal Odroš, pozn. red.), musel jsem hrát víc ze středu, ale doufám, že víc budu na lajně,“ usmíval se Klesa.

Jeho gól, jak se říká, prolomil stavidla. Najednou se domácí po utěšených kombinacích dostávali do vyložených pozic a většinu dalších gólů doklepávali jejich autoři zblízka do prázdné poloviny branky. „Od začátku bylo vidět, že ze soupeře máme nezdravý respekt. To nám bralo z nohou trochu jistoty. Čtyři hráči z této sestavy dnes podali opravdu špatný výkon. Jak jsme pak prohrávali 0:3 a víc, tak ta hra úplně spadla. Na druhou stranu, my jsme v plné zátěži, předminulý týden jsme byli na soustředění a v tomto jsme ještě tvrdě trénovali. Oproti tomu soupeř je rozehraný, měl generálku. To muselo být znát. Místy to sice i vypadalo, že chceme hrát fotbal, ale ten výsledek je krutý. Žádné závěry z něj ale dělat nebudu. Je to pořád jen příprava,“ konstatoval trenér Nových Sadů Rostislav Sobek.

V jeho týmu se představil vyškovský odchovanec Václav Novotný. Překvapivě uprostřed zálohy. Střídal 66. minutě, ale do té doby toho hodně naběhal a potvrdil pověst velkého bojovníka. „Byl to už můj druhý zápas proti Vyškovu, ale emoce tam jsou pořád. Ano, měl jsem o motivaci navíc. Přece jen hrajete proti mateřskému klubu, všechny kluky tady znám. Oni jsou velice dobře připravení, bylo to hodně běhavé utkání. Sice jsme vysoko prohráli, ale nic se neděje. V divizi jsme na tom bodově dobře. Od sestupových míst máme nějaký odstup, takže to jaro by mělo být v pohodě. Navíc přišly kvalitní posily a kádr je velmi dobrý,“ ujistil ve Vyškově populární Váša.

Zejména v posledních třech zápasech vypadal herní projev vyškovského mužstva velice nadějně, přesto Trousil optimismus nepřehání. Starosti mu dělá zaplněná marodka. „S herní části je spokojenost, na druhou stranu mě mrzí, že jsme zápas nemohli absolvovat v tom složení, ve kterém jsme chtěli jít do mistrovských zápasů. Ordoš a Umar dostali virózu, Jaroš se zranil při rozcvičení před zápasem a od Zbrojovky má problémy se svalem Langer. Takže do generálky jsme šli v jedenácti hráčích plus dva brankáři, což samozřejmě není ideální. Takže chci věřit, že aspoň ty virózy odejdou a v Uherském Brodě budeme schopní mít minimálně čtrnáct zdravých fotbalistů,“ přeje si šéf vyškovské střídačky.

Utkání se hrálo na umělé trávě, protože MFK čeká na jarní úvod třetí ligy v sobotu v Uherském Brodě stejný povrch.

MFK Vyškov – FK Nové Sady 7:0

Poločas: 2:0. Branky: 30. Klesa, 36. a 77. Nieslanik, 52. a 69. Smrčka, 85. Korovikov, 86. Moučka. Rozhodčí: Líkař – Marek, Julínek. Diváků: 60.

Vyškov: Spurný (70. Sova) – Oulehla, Hanuš, Krejčí, Sečkář – Křivánek, Smrčka, Moučka, Klesa, Korovikov (46. Němeček) – Nieslanik. Trenér: Jan Trousil.