Po nepříliš vydařené generálce, ve které remizovali s divizním celkem Nové Sady 2:2, přišel povedený úvod nové sezony. Vítězství 2:1 v prvním podzimním kole třetí ligy na hřišti Vrchoviny. S ní mají vyškovští fotbalisté dlouhodobě velmi pasivní bilanci.

V generálce na start Moravskoslezské ligy remizovali fotbalisté MFK Vyškov (bílé dresy) v Nových Sadech 2:2. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

Vyškov tak potvrdil, že v novém ročníku chce útočit na nejvyšší příčky tabulky. V minulých sezonách vzhledem k velkým obměnám kádru se MFK podzimní vstupy do Moravskoslezské fotbalové ligy nedařily. Tým vždy poztrácel hodně bodů, které mu pak při závěrečném účtování chyběly. Vypadá to, že letos to může být jinak.