Už jen jedno přípravné utkání na jarní boje v Moravskoslezské lize čeká fotbalisty MFK Vyškov. V generálce se v sobotu odpoledne na domácím umělém trávníku střetnou s FK Nové Sady. Tedy s týmem z desáté příčky podzimní tabulky středomoravské divize E.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

Trenér Vyškovanů Jan Trousil bude mít pro utkání v podstatě stejný tým, který odehrál dva těžké zápasy s druholigovými soupeři Vysočinou Jihlava a Zbrojovkou Brno. „Pravděpodobně ještě přijde jeden hráč z ciziny, ale už teď máme čtrnáct patnáct fotbalistů plus dva gólmany, kteří jsou nachystaní na jaro. Teď chybí jen Tomáš Langer, který má problémy se svalem a vypadl asi na deset dnů. Takže složení záložní řady bude jiné, než v těchto zápasech, protože měl Langer výbornou formu a s ním a s Moučkou jsme do středu pole počítali. Ale fotbal zranění přináší a my se s tím určitě vypořádáme,“ naznačil Trousil sestavu pro poslední přípravu.