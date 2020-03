Domácí trenér Jan Trousil nešetřil po zápase na adresu svých svěřenců chválou. „Naše hra se velmi blížila té, jakou bych si představoval pro ligu. Kluci si zahráli s chutí a zápas mohl skončit klidně dvanáct třináct nula,“ upozornil vyškovský lodivod.

Po odeznění vítězné euforie ovšem už situaci tak růžově neviděl. Starosti mu dělá především velká marodka, kterou před zápasem ještě rozšířil Karel Jaroš, když si při rozcvičení natáhl nebo možná dokonce natrhl sval. „Zranění Karlose mě hodně mrzí, protože to byl kandidát na základní sestavu. Píchlo mu ve svalu, takže to bohužel asi nebude jen na pět, nebo pár dnů. Chci věřit, že aspoň ty virózy odejdou a v Uherském Brodě (první jarní kolo MSFL v sobotu - pozn. red.) budeme schopní mít minimálně čtrnáct zdravých fotbalistů,“ odhaduje, nebo si spíše přeje šéf vyškovské střídačky.

S viry se potýkají Ordoš a Umar a od zápasu se Zbrojovkou má problémy se svalem Langer. Náhrady za ně příliš velké nejsou. Vypadá to, že pro jarní start MSFL bude kouč mít právě jen těch zmíněných čtrnáct hráčů do pole. „S vyhlídkou na celé jaro to samozřejmě není nějaký přespočet. Ještě tu nebyl Jean. Ovšem Afričané stejně mají víza jen do dubna, takže se může stát, že bude méně i o něho a Umara. V rezervě máme mladé kluky, kteří pendlují s béčkem Zbořila a Kříže. Uvidíme, jestli se ještě jednoho nebo dva hráče podaří nebo nepodaří přivést, ale jinak půjdeme do soutěže v tomto stavu. V žádném případě, ale nebudeme přibírat hráče, jenom pro rozšíření kádru. Chceme jen takové, kteří mohou hned zapadnout do sestavy a okamžitě být plnohodnotní. Možná budu muset reagovat a jednat s majitelem o doplnění, protože je rizikové jít do soutěže se třinácti čtrnácti hráči,“ naznačil řešení vyškovský lodivod.