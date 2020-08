Premiérová vizitka 1. SC Znojmo, jasné vítězství v Ostravě nad B týmem Baníku 3:0, vyškovské fotbalisty nevylekala. Hosté od úvodu nasadili podobný kvapík jako proti Vrchovině. Už v první minutě kopal Tomáš Langer rohový kop a ve třetí zvonila tyčka domácí branky. Jeden z obránců pod tlakem ukopl míč před nabíhajícím útočníkem Vyškova a trefil konstrukci vlastní branky.

1. SC Znojmo – MFK Vyškov 0:2



Poločas: 0:0. Branky: 55. Klesa, 68. Jambor. Rozhodčí: Tomanec – Ogrodník, Kostelník. DFA: Prokeš. ŽK: Malár, Krakovčík – Hanuš, Sedlo. Diváků: 500.

Znojmo: Koukal – Zedníček (56. Pacula), Vocílka, Krakovčík, Prokeš, Moravec (74. Garčic), Malár, Okleštěk (79. Longo), Stefano, Řehola (44. Štrombach), Bašič (59. Pohanka). Trenér: Milan Volf.

Vyškov: Spurný – Sedlo, Hanuš, Krejčí, Němeček (74. Jaroš) – Klesa, Langer, Moučka, Vintr (83. Dittmer), Jambor (90. John) - Simr (70. Nieslanik). Trenér: Jan Trousil.

„Potvrdilo se to, co jsme předpokládali. Tedy, že domácí budou chtít hrát na brejky. Ale musím taky říct, že byli od začátku strašně pasivní a my jsme celý první poločas prakticky odehráli na půlce Znojma. Vytvářeli jsme si množství gólových příležitostí. Jejich gólman fantasticky chytil tři stoprocentní šance a třikrát jsme nebyli schopni z malého vápna trefit prázdnou branku. Proto byl stav v poločase 0:0,“ popsal prvních pětačtyřicet minut trenér MFK Jan Trousil

Hosté zcela jasně kontrolovali dění na hřišti, ale vyjádřit převahu gólově se jim nedařilo. Nejblíže k tomu byli ve dvacáté minutě. Nejprve střela Ladislava Hanuše z malého vápna naštěstí pro Znojmo trefila gólmana Jana Koukala. O chvíli později to v podstatě zopakoval Pavel Simr. O sedm minut později nový vyškovský útočný hrot v tutové šanci zblízka přestřelil branku.

„Kdyby poločas skončil tři čtyři nula, tak by bylo vymalováno. Bohužel, díky nekvalitě v zakončení jsme jim neodskočili. Ale nabádal jsem kluky, že další šance přijdou, že to nesmíme otevírat ze stran, aby nás nemohli vybrejkovat,“ upozornil Trousil.

Krátce po zahájení druhého poločasu Simra ve stoprocentní šanci zkopíroval Michal Klesa. Naštěstí pro hosty vyškovský kapitán svoji minelu o pět minut později napravil. Mazácky obešel Milana Moravce a tvrdou střelou z pravé strany zavěsil pod břevno Koukalovy branky.

Gól jakoby ještě víc hosty umocnil sebevědomí hostujícího týmu. Hru měl pod kontrolou a v 67. minutě zakončil rychlý brejk a přihrávku Ondřeje Vintra přesnou přízemní střelou po zemi Dan Jambor. Bylo jasné, že o rozdělení bodů je rozhodnuto. Komplikaci plnění vyškovských cílů odmítl brankář Štěpán Spurný. Deset minut před koncem zlikvidoval nebezpečnou střelu Radima Pohanky i následnou dorážku Davida Štrombacha.

„Druhý poločas hodně ovlivnil silný déšť. Domácí vystřídali snad čtyři hráče najednou, dali tam vysoké muže a začali se tlačit nákopy před naši branku. Ale obrana to ustála a uskákala. Oni hrozili hlavně ze standardek. Všichni naši hráči předvedli výborný výkon, od začátku až do konce. Těší mě zejména, že jsme dokázali hrát to, na co jsme se celý týden připravovali. Tedy hrát do plných a eliminovat jejich sílu v brejcích,“ chválil Trousil.

Znojemští se po „opatrném“ začátku přece jen v průběhu druhé půle dostali k určité protihře. Za stavu 0:1 stále ještě „kousali“, ale po druhé brance si Vyškov vítězství už v klidu pohlídal.

„Věděli jsme, že je soupeř kvalitní a fotbalový a dnes to také prokázal. Byli jsme bojácní. Posledních dvacet minut zápasu se mi z naší strany už líbilo, ale bohužel jsme nevstřelili ani branku," konstatoval trenér Znojma Milan Volf.