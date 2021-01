Zimní přípravu chtěl začít už 4. ledna, ale teď to vypadá, že se se svými svěřenci potká na trávníku nejdřív až příští pondělí. A navíc v silně omezeném kontaktu.

„Situace se nezměnila, takže ode pondělí do soboty mají kluci pořád individuální plány. Už ale jinak koncipované. Chci aby šli víc do rychlosti, dynamiky a vytrvalosti. Předběžně se domlouváme na to tom, že od dalšího pondělí už bychom trénovali po dvojicích na hřišti. Pro hráče zhruba v blocích po čtyřiceti minutách, aby se kluci prostřídali, a my s Pepou (asistent trenéra Josef Mazura, pozn. red.) bychom tam zůstali od jedné třeba až do pěti hodin,“ naznačil Trousil své představy, jak trénovat ve výrazně omezených podmínkách.

Tomu všemu budou předcházet individuální kondiční testy, ze kterých ale trenér nemá obavy.

„Mám přehled o tom, kdo a jak sám trénoval, takže po této stránce budeme určitě nachystaní dobře. Přesto chceme vědět, jak konkrétně na tom jednotlivci jsou po těch dvou měsících. Pak už bychom dělali na hřišti cvičení po dvojicích s balónem, aby si na sebe zase zvykli. Musíme to vymyslet tak, aby to kluky bavilo. Pak uvidíme, co se od toho 22. ledna povolí nebo nepovolí. Je to samozřejmě veliká improvizace, ale asi se teď nedá nic jiného dělat,“ dodal kouč MFK.

V tomto systému bude zřejmě postrádat některé hráče. Hostující Adam Dittmer se zatím připravuje s Prostějovem a Martin Sedlo s Blanskem. Vůbec netrénuje Jaa Krejčí, kterého zřejmě čeká operace zraněných třísel, s nimiž laboroval v podstatě celý minulý rok.

„S Adamem i klubem jsme domluvení, že bude pokračovat u nás. Podobné je to u Martina Sedla. Začal přípravu v Blansku, ale máme zájem, aby byl u nás. Pokud by se v Blansku neměl prosadit mezi čtrnáct hráčů základu, tak by bylo lepší, aby hrál u nás. Totéž platí pro Honzu Beňa. Jestliže se nedostane do áčka Olomouce, měl by být u nás. Na soustředění neodletěl a pokud o něj nebude zájem z druhé ligy, tak by se chtěl vrátit k nám do Vyškova,“ vysvětlil kouč.

Z dalších hostujících hráčů by měli pokračovat David Moučka ze Zbrojovky a Filip Smrčka z Líšně. Zůstat chce i Ondřej Vintr, kterému ve Zbrojovce skončí v červnu profesionální smlouva. Takže jednání zřejmě proběhnou v poloze přestupu.

Vyškovský lodivod již dříve naznačil, že nějaké větší pohyby v úspěšném podzimní kádru neplánuje. Zároveň ale netají, kde ho tlačí bota. Jeto právě zmíněné zranění stopera Krejčího. V tuto chvíli má na tento post jediného specialistu Ladislav Hanuše.

„Chceme zaregistrovat Kamerunce Yanicka, který s námi na konci podzimu už trénoval. Tak, aby mohl, jak bude možné přijet a omezení se rozvolní, hned začít hrát. To by bylo řešení, protože alternativu, že stopera zase bude hrát někdo ze záložníků, už používat nechci. Pro jistotu, že se to Yanickem nepovede, připravujeme ještě další variantu,“ naznačil Trousil.