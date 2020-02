Plichta se soupeřem hrajícím o třídu níž vyškovského trenéra Jana Trousila nějak výrazně nerozladila. „Není proč. Stále jsme ve fázi doplňování kádru. Dnes jsme tu měli hráče, kteří došli v týdnu, Ordoše, Kropáčka, Křivánka, Sečkáře, Ukrajince Selizňova a Miščuka a Terry Siu z Pobřeží slonoviny. A na další čekáme,“ zdůvodnil Trousil, proč ho výsledek nechal v klidu.

Po soustředění a ukončení kondiční fáze zimní přípravy ale už bedlivě sledoval herní projev nejen nových tváří. Z tohoto pohledu mohl být více spokojený se sestavou z prvního poločasu. Ta měla celých pětačtyřicet minut výraznou převahu. Domácí šli do vedení, když utěšenou rychlou kombinaci s Miščukem přesně zakončil Křivánek. Druhý gól jim rozhodčí pro ofsajd neuznali a minimálně tři další stoprocentní šance hráči neproměnili. Ve druhé části se po oboustranném prostřídání hra vyrovnala.

Vyškovští více otáleli s rozehrávkou ze středu hřiště a navíc po ztrátách míče v tomto území umožnili Kozlovicím několik rychlých brejků. Po jednom z nich hosté vyrovnali. „První poločas byl herně velice dobrý. Kluci nepřidržovali balón ve středu hřiště, hráli na dva tři doteky, byl tam pohyb a prakticky žádná hluchá místa. Ve druhém jako bychom podlehli dojmu, že nám nic nehrozí. Začali jsme si hrát na velké fotbalisty, dlouho jsme drželi balon ve středu hřiště a navíc o něj přicházeli. Hrát jen jeden poločas nestačí a z brejků vás každý soupeř potrestá. Takže s druhou částí spokojenost není, ale první poločas nějaké parametry určitě měl,“ shrnul kouč MFK.

Z nových tváří, které trenér jmenoval, se domácí fanoušci samozřejmě těšili především na vyškovskou premiéru nejlepšího prvoligového střelce ze sezony 2009/2010 Michala Ordoše. I jeho výkon kopíroval průběh zápasu. „V první půlce hrál svůj fotbal, ze středu hřiště rozdával balóny, zejména pěkné míče za obranu. Byl velice platný a měli jsme z toho šance. I jeho zásluhou jsme měli tu velkou převahu. Ve druhé půlce si nejen on, ale i ostatní kluci v záloze, jak jsem řekl, začali zbytečně víc hrát s balónem,“ hodnotil Trousil svého bývalého spoluhráče ze Slovácka.

Ani v případě ostatních zkoušených hráčů nechtěl jít moc do hloubky. „Většinou nevypadali špatně. Je předpoklad, že by tu měli zůstat až do zápasu s Jihlavou (sobota 15. února, pozn. red.), aby je prověřila druhá liga. Potom se rozhodneme, co a jak. Pořád ještě čekáme na jednoho útočníka a jednoho stopera. V tomto směru je stav pořád stejný. Musíme počkat, jak Zbrojovka a Líšeň uzavřou kádry pro druhou ligu. Pořád se to mění a posouvá, což mě samozřejmě netěší, ale jako třetiligový klub jsme v pozici, kdy prostě musíme počkat, až jak se druholigové mančafty rozhodnou,“ vysvětlil Trousil.

K šestému přípravnému utkání pojedou Vyškovští ve středu do Olomouce-Holic, kde se od 17.00 utkají na tamní umělé trávě s rovněž divizním Hanáckým FK. Ten je v E skupině po podzimu třetí. V sobotu, jak zmínil trenér Trousil, od 11.00 hodin pak na vlastním umělém trávníku přivítají druholigovou Vysočinu Jihlava.

MFK Vyškov – FK Kozlovice 1:1

Poločas: 1:0. Branky: 32. Křivánek – 71. Vögl. Rozhodčí: Antoníček – Volf, Racek. Diváků: 60.

Vyškov: Spurný – Oulehla (45. Sečkář), Kropáček, Selizňov, Němeček – Langer, Moučka (45. Jaroš) – Křivánek, Ordoš, Klesa (45. Sia) – Miščuk. Trenér Jan Trousil.

Přehled dosud odehraných přípravných utkání MFK: Líšeň – Vyškov 1:1, Vyškov – Blansko 2:6, Kroměříž – Vyškov 2:1, Vyškov – Zbrojovka Brno U-19 2:2, Vyškov – Kozlovice 1:1.