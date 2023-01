Zda v nabitém kádru zůstane, není vůbec jisté. O šanci musí stejně jako Jan Fulnek bojovat dál.

„Oba působí velmi dobře. Jsou menšího vzrůstu, rychlostní typy. Jelikož ale máme v kádru dost Afričanů, kteří mají kvalitu, nevím, zda má pro nás smysl brát mladého talentovaného kluka, který by seděl na lavičce,“ přemítá vyškovský kouč Trousil.

Definitivní verdikt padne až po pátečním duelu v Trenčíně. „Po něm si řekneme, co bude dál,“ přiznal někdejší stoper Slovácka či Zbrojovky.

Aldin ale jede naplno. Nekalkuluje, žádné jiné možnosti neřeší. „Možná nějaké alternativy jsou, ale teď se soustředím na to, abych ve Vyškově podával co nejlepší výkony a abych tady uspěl,“ říká.

S ambiciózním druholigovým týmem, který je po podzimu druhý a v MOL Cupu se stejně jako Slovácko probojoval až do čtvrtfinále, trénuje od začátku přípravy.

Zkoušku má domluvenou na měsíc. „Zatím nevím, jak to bude dál, ale udělám všechno pro to, abych se prosadil a ve Vyškově zůstal. Snad to dopadne dobře,“ doufá.

V novém týmu se cítí dobře, je spokojený. Vnímá, že si oproti Slovácku B polepšil, je zase o něco výš. „I tréninky jsou určitě jiné. Všichni to berou více zodpovědně. Hraje se tu druhá liga. Jsou tady ambice, větší konkurence,“ připomíná.

Soustředění v Uherském Brodu absolvovalo čtyřiadvacet hráčů. Prosadit se není vůbec jednoduché. Zvlášť když podstatnou část mužstva tvoří zahraniční fotbalisté, Afričani.

„Kvalita tady určitě je, ale pro mě je to spíše motivace. Chci dokázat, že na druhou ligu mám,“ říká.

Ve Vyškově potkal i pár známých tváří. Ve Slovácku B hrával se stoperem Srubkem, v mládeži Zbrojovky nastupoval po boku Jambora či Lacíka, Matyse zná zase z mládežnické reprezentace. „Nešel jsem úplně do neznáma,“ tvrdí ofenzivní záložník íránského původu.

Dobře to zná taky v Uherském Brodě, který je soupeřem Slovácka B v MSFL. Na Lapači pobyl od středy do soboty, na zdejší podmínky si stěžovat nemohl. „Byly super,“ přikyvuje. „Sice na konci týdne byla i zima, ale tréninky byly ostré, založené na kondici,“ dodává.