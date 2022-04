Nováček FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY po třech jarních domácích výhrách letos poprvé v Drnovicích padl. Kromě kvality soupeře vidí kouč příčiny i v mimořádném fyzickém vytížení hráčů. Od 5. dubna je to již čtvrté mistrovské utkání a „anglická“ série bude pokračovat. Do konce dubna to budou další čtyři zápasy.

„Na některých klucích je vidět, že to tempo zápasů přibývá prakticky po třech dnech. Někteří toho začínají mít plné kecky, proto tam není taková ta správná dynamika. Ale je mně jasné, že kluci, kteří při tom chodí do práce, a v tom základu jejich šest nebo sedm, na to prostě nebyli zvyklí. Aby se v jednom měsíci odehrálo osm zápasů. Tohle zvládnout teď bude naším hlavním úkolem,“ ujistil kouč.

Příbram oplatila fotbalistům Vyškova podzimní porážku. Pilíkovou penaltou

I remíza s Příbramí by v současném postavení Vyškovanů byla solidním vkladem na jejich konto. Ale i po porážce mají v tabulce od sestupových příček poměrně uklidňující osmibodový odstup. A Trousil zdůrazňuje, že pořád mají všechno ve svých rukou.

„Říkal jsem, že tento zápas nesmíme prohrát, aby se Příbram nedostala těsně za nás. Bohužel díky té penaltě to skončilo 0:1. Z pohledu na celý průběh, a protože ten gól dala, tak Příbram byla lepší a vítězství si zasloužila. My jsme se tak sami udrželi ve skupině mančaftů, které ještě budou muset bojovat o záchranu. Teď máme před sebou těžké zápasy, takže mě spíš mrzí třeba to, že v devadesáté třetí minutě dostaneme úplně zbytečnou žlutou kartu a Štěpánek teď v Ústí nebude hrát. Ale někteří hráči se zase budou do kádru vracet, takže věřím, že to všechno nakonec zvládneme,“ dodal Trousil.

Další zápas čeká druholigového nováčka už v sobotu v Ústí nad Labem. Utkání 24. kola tam bude mít výkop v 17.00 hodin.