„Já Rosice jako generálku na soutěž neberu, i když je to třetí tým tabulky Moravskoslezské ligy. Prostě nám do toho vstoupila Slavia, a to pro mě bude rozhodující měřítko. Takže je to klasický přípravný zápas, který rozdělíme na dvě jedenáctky, vezmene 22 hráčů. My začínáme středou,“ poznamenal trenér Jan Trousil.

Program MFK

Příprava: MFK Vyškov – Slovan Rosice, sobota 25. 2. (11.00), UT Vyškov.

MOL Cup - čtvrtfinále: Slavia Praha – MFK Vyškov, středa 1. 3. (18.00), Fortuna Arena, Praze 10-Vršovice.

F:NL: Silon Táborsko – MFK Vyškov, neděle 5. 3. (14.30), Tábor-Kvapilka.

Ten má zhruba týden před startem druhé ligy o širším kádru pro jarní boje v podstatě jasno. I když přestupové okno zůstává samozřejmě otevřené a vedení klubu „kosmetické“ změny nevylučuje. Aktuálně je k dispozici dvaadvacet hráčů do pole a tři brankáři.

V doplňování – posilování týmu se MFK opět zaměřil především na Afričany a Trousil má radost, že se konečně podařilo přivést razantního, průbojného středního útočníka. Na hrotu by se tak měl vedle Barnabáše Lacíka a Ondřeje Vintra prosadit Fahad Aziz Bayo.

„Je to silový útočník, jakého jsme tady ještě neměli. Zatím má problém, s tím že delší dobu nehrál a má svalové potíže, ale na soustředění v Turecku už s námi odtrénoval většinu tréninků a odehrál jeden zápas. Takový typ útočníka jsme potřebovali. Velice dobře teď spolupracuje ve dvojici s Lacíkem, kterého jsme už na podzim dali na hrot a působí tam velice dobře. Teď je tam jedničkou. Varianty jsou třeba, že jeden z nich zápas rozjede a druhý to doskočí. A je tu samozřejmě i Ondra Vintr, který to může plnit také, ale má pro zranění tréninkové manko. Jakmile bude kondičně připravený aspoň na padesát šedesát minut, tak ho tam samozřejmě vypustíme,“ naznačil útočné varianty Trousil.

Zbývající nové tváře jsou spíše do zálohy a obrany. Check-Oumar Souare došel už na konci podzimu. S týmem odtrénovat tři tréninky a odehrál prosincový přípravný zápas se Znojmem.

„V něm se nám moc líbil, a tak tady zůstal. Musím říct, že to je další hráč, který přišel fantasticky připravený. Je to komplexní fotbalista, podobný typ jako je Alexis. Může hrát na více postech. Je to mladý kluk, který nasává všechny nové informace a chce pořád trénovat. V zápasech na soustředění ukázal velkou kvalitu, jak na pozici šest, nebo na levé záloze a obraně. Takže s ním určitě počítáme do základu a akorát pro něj budeme muset vybrat místo, které mu bude nejvíce vyhovovat,“ pokračoval kouč v představování posil.

Tito a další dva fotbalisté už podepsali s klubem oficiální kontrakt a jsou tedy hráči Vyškova. Střední záložník Mafwenta Golden může být využitelný i na postu stopera. Dvoumetrový stoper Ramanthan Musa na tomto postu rozšiřuje už tak velkou konkurenci.

„Je velmi dobrý v osobních soubojích, ale zatím se trochu rozkoukává. A ta konkurence na stoperu, když budu počítat, že na podzim tam hrál velmi dobře i Filip Štěpánek, kterého chceme posunout o řadu výš, tak pro něj bude velká. Uvidíme, jak se s tím vyrovná,“ pokračoval kouč.

Zimní změny v kádru

Příchody: Jan Fulnek (hostování z Baníku Ostrava), Fahad Aziz Bayo, Check-Oumar Souare, Mafwenta Golden, Ramanthan Musa (všichni přestup), Antonín Kinský, Jaromír Srubek, František Matys (všichni prodloužení hostování).

Odchody: Adama Fofana (ukončení hostování), Dani Lual, Grant Williams (oba hostování FK Blansko), David Moučka (přestup Prostějov), Dan Jambor (prodloužení hostování Kroměříž), Ismael Dao (hostování Znojmo), David Kratochvíla (ukončení hostování).

V souvislosti s africkými hráči padlo i jméno Fan Jack Touré, které ale zřejmě zatím zůstává v „rukávu“.

„Hráč na levý kraj. Chtěli jsme podobné křídlo, jako je Benny Kanakimana. Předpoklady má. Zatím jediný jeho problém je, že před příchodem k nám byl zraněný, takže potřebuje dohnat kondiční manko. Je v péči kondičního trenéra a potřebujeme, aby vydržel celé zápasy v tempu. Věřím, že nám tak za měsíc bude užitečný,“ doufá vyškovský lodivod.

Z českých hráčů oblékne vyškovský dres Jan Fulnek z Baníku Ostrava, zatím na hostování. Trousil netají, že jeho angažování klub zvažoval více než u ostatních hráčů.

„Také s námi byl už na konci podzimu a v tom přípravném zápase se Znojmem vypadal velmi dobře. Teď na začátku přípravy na umělce se nám moc nelíbil, takže jsme s ním měli pohovor o tom, jestli tady vůbec chce zůstat, nebo ne. Dali jsme mu na výběr a on se rozhodl zůstat. A musím říct, že jakmile jsme přešli na přírodní trávník v Turecku, tak předvedl svoji úplně jinou tvář. Je to rychlostní typ, velmi dobrý na balónu. Máme další možnost použitelnosti na levého halva nebo beka. Mě velmi příjemně potěšil a velmi razantně si říká o to, aby hrál v základní sestavě,“ chválil Trousil.

Vedení hledá azyl

Ve druhém roce účinkování ve druhé nejvyšší domácí soutěži se Vyškovští tlačí do nejčelnějších pozic tabulky. Po podzimu jsou druzí s dvoubodovou ztrátou na vedoucí Příbram. Fanouškům se nutně vkrádají otázky, kde by klub v případě postupu hrával mistrovská utkání. Všeobecně se ví, že v Drnovicích, kde působí nyní, ani ve Vyškově to být nemůže. V Drnovicích sice stadion pamatuje líté prvoligové boje, ale v současné době tam chybí povinné vyhřívání trávníku a umělé osvětlení. Ve Vyškově stadion z licenčních podmínek splňuje minimum. Vedení klubu ujišťuje, že se tímto problémem velmi intenzivně zabývá a že na stole je více variant. Ale že v této chvíli by nebylo dobré je zveřejňovat.

„Budu tak trochu diplomatický a fakt nemůžu být konkrétní, protože těch variant, co řešíme, je spoustu. Neradi to slyšíte, ale prostě to tak je. My přesně víme, co máme udělat, nebo co potřebujeme udělat. Ale je to v řešení a ujišťuji, že opravdu v hodně intenzivním. Kdyby se povedlo postoupit, tak je jasné že tady ve Vyškově, ani Drnovicích se hrát nemůže. To znamená, že budeme někde v azylu, nebo exilu, jak chcete. To je varianta A, potom je tu i B, ale, jak říkám, ještě nemůžu být konkrétní. Pokud mají být na stole i jiné varianty, které bych nechtěl rozmazávat, ale snad můžu naznačit, tak by to bylo o nějaké výstavě nebo větší rekonstrukci. Ale v tom všem je samozřejmě mnoho zainteresovaných složek,“ na neformálním setkání s novináři jen naznačil předseda správní rady klubu Martin Chalupecký.