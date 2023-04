Sérii tří zápasů s celky ohroženými sestupem fotbalisté MFK Vyškov zahájili šťastným vítězstvím nad Třincem, po němž na lavičce slezského celku skončil trenér Martin Zbončák. Všechna tato utkání jsou napěchovaná do „anglického“ týdne. Zítra vyškovští jedou k derby do Prostějova, v sobotu na domácím trávníku v Drnovicích nastoupí proti poslední Slavii Praha B.

„Ve středu pojedeme pokusit se navázat na vítězství s Třincem. Ve čtvrtek budou mít hráči regenerační trénink, v pátek lehce potrénujeme v Drnovicích a v sobotu dopoledne nás tam čeká další soupeř, který je teď poslední, béčko Slavie Praha. My ty zápasy bereme strašně vážně. Pro nás je to nebezpečné tím, v jakém jsou postavení. Takže nic nevzdají, budou maximálně bojovat a na nás je, abychom se jim tou agresivitou vyrovnali a přidali něco navíc herně,“ upozornil na úskalí zápasů s relativně slabšími soupeři trenér Vyškovanů Jan Trousil.

SK Prostějov – MFK Vyškov

23. kolo, středa 19. dubna, 17.00 hodin, stadion Za místním nádražím, Prostějov

Tabulka:

4. Vyškov 22 10 7 5 33:22 37

14. Prostějov 22 5 8 9 30:43 23

Na podzim: Vyškov – Prostějov 4:1 (1:0), 45. Alegue, 60. Lacík, 65. Kanakimana, 69. O. Vintr – 68. Koudelka.

Přitom jedním dechem dodal, že roli favorita svého týmu nebere.

„Já na nějaké role favoritů a outsiderů nehraju. Vzpomeňte, že jsme vlastně až do konce podzimu, celý ten rok a půl, byli pořád braní jako outsideři. A byli jsme druzí. Druhá liga je nesmírně vyrovnaná. Jestli nás někdo bere jako favorita nebo nebere, to jde úplně mimo mě. My máme pořád stejné úkoly, co se týká přípravy na zápasy a jejich průběhy. Tady nikdo není žádná hvězda, aby si na něco hrál. My pořád preferujeme a potřebujeme ten poctivý výkon, který Vyškov zdobil a dostal nás nahoru. O tom to je, ne že papírově musíte vyhrát nebo prohrát,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

To neznamená, že by situaci v Prostějově nevnímal. Prostějov je těsně na čárou „ponoru“ a seč se všemožně snaží, nedaří se mu z této polohy uniknout. V minulém kole prohrál v Táboře 1:2. Na jaře Hanáci ještě radost z vítězství nepoznali. Dva body získali za remízy 1:1 doma s Varnsdorfem a v Chrudimi. Jejich největší problém je zřejmě stejný, který jarem provází Vyškov. Špatná koncovka, v šesti zápasech dali jen tři góly.

Klub tak sáhl ke změně trenéra, Pavla Šustra nahradil na začátku týdne Michal Šmarda.

„Víme, v jaké situaci jsou. Ale nemají špatné hráče. Prostě se jim nedaří a hrají o holý život. Doma samozřejmě potřebují bodovat a vzdálit se tomu spodku. Takže budou hrát o to svoje bytí a předpokládám, že to bude podobné jako Třinec u nás. Že půjdou do každého souboje na tisíc procent a budou se snažit využít každé situace, kterou jim nabídneme. My se musíme soustředit na svůj výkon a jak jsem řekl, i v tomto směru navázat na Třinec. Musím říct, že ty dva poslední zápasy, co se týká mezihry, kdy do středovky naskočili Cabadaj a Lahodný, tak jsme s tím spokojení. Hlavně Cába (Cabadaj, pozn. red.) tomu dal klid a věříme, že to bude stejným způsobem v Prostějově. Uvidíme jaký bude terén. S Třincem se s tím kluci vyrovnali a snažili se hrát po zemi. Takže znova říkám, budou to zápasy o život, hlavně pro ně, ale i pro nás. A tak k tomu musíme přistoupit,“ ujistil Trousil, který by měl v derby mít k dispozici stejný kádr jako v posledních kolech. Se zraněním se potýká jen kapitán Michal Klesa.