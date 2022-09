„Jsme smutní, protože je to během tří dnů druhá porážka. Výsledek je zklamáním, myslím si, že herně to až tak špatné nebylo. Nějaké šance jsme měli, dvakrát míč poskakoval na břevně,“ po Táborsku vyjádřil impotenci v podstatě jinak dobré hry trenér Tomáš Hejdušek.

II. liga - F:NL

7. kolo:

MFK Vyškov – MFK Karviná

Sobota 3. září, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

4. Karviná 6 3 1 2 11:8 10

5. Vyškov 6 3 1 2 9:6 10

Vyškov je na tom podobně. Porážky s Líšní i na Dukle mají společného jmenovatele. Nedůraznou koncovku. V Praze navíc hosté nezvládli úvod zápasu.

„Do dvacáté minuty jsme byli strašně laxní v přechodové fázi, ztráceli jsme lacino balóny a Dukla nás za to potrestala. Góly nám dala po našich zkažených přihrávkách a mohla jich vstřelit i víc než dva. Ve druhém poločase jsme se snažili s tím něco udělat. Měli jsme převahu, ale to zakončení bylo žalostné. Přitom situací na kontaktní gól jsme měli dost. Největší Kanakimana, který šel sám na bránu a pod sebou ještě měl Ondru Vintra. Kdyby mu to dal, tak měl Ondra před sebou jen síť. Ale akcí, kdy jsme šli v přečíslení a několik závarů před domácí brankou bylo víc. Jenže bylo to podobné jako s Líšní. Nebylo nám souzeno dát gól,“ v podstatě totéž co Hejdušek sdělil i trenér Jan Trousil.

Oba týmy tedy půjdou do utkání s mimořádnou motivací. Trousil respektuje roli favorita, která náleží soupeři, ale zároveň spoléhá na domácí prostředí.

„Naše domácí zápasy jsou diametrálně odlišné od venkovních. Kluci doma hrají velmi dobře, jsou uvolnění a z toho plynou šance. Venku mně to přijde, že přijedeme a někteří jsou hrozně svázaní a bojí se dělat věci, které umí a dovolí si doma. S tím pořád bojujeme, apelujeme, abychom hráli pořád stejným způsobem, ale ten rozdíl je pořád vidět,“ upozornil Trousil.

Zítřejší soupeř jeho svěřenců se netají přáním vrátit se mezi elitu. Vyškovský lodivod připomíná, že týmu zůstal velice kvalitní kádr. Mají šikovné mladé kluky, kteří ale už prošli první ligou. Ty doplňují zkušení borci, jako hrotový vysoký Durosinmi, Trousil vyzdvihl obrovsky zkušené Michala Papadopulose a nově Lukáše Budínského, ještě nedávno opory Baníku Ostrava.

„Určitě mají proti nám zkušenější tým. Výsledkově je to s námi podobné. V Olomouci ztratili perfektně rozehraný zápas, když asi podlehli tomu, že se už nemůže nic stát. Jenže mladí kluci jim dali v pětačtyřicáté minutě kontaktní gól a pak to tím mladickým elánem otočili na svou stranu. My jsme měli výborně rozehranou Líšeň a měli jsme to zvládnout za tři body. Ve středu Karviná počítala s tím, že doma porazí Táborsko, ale to tam hrálo velmi dobře defenzivně a z jednoho brejku je vytrestalo. My jsme to nezvládli na Dukle. Po těch dvou prohrách se určitě chceme zase dostat na vítěznou vlnu, ale to stejné budou chtít i oni. My určitě uděláme všechno proto, abychom navázali na výkony a výsledky doma,“ ujistil vyškovský lodivod.

Tomu ve středu v Praze chyběl s Líšní zraněný stoper Jaromír Srubek a nad jeho stratem visí otazník i nyní. Ostatní hráči by měli být k dispozici.