Hned první minuta naznačila, co asi bude hosty na Julisce čekat. Ránu Barace musel brankář Kinský vyboxovat mimo tyče. Po několika příležitostech se pak Dukla dostala do vedení ve 13. minutě. Moučka zkazil ve středu hřiště rozehrávku a odražený míč prodloužil Kim do běhu Matějovi. Toho sice doběhl Matys, ale domácí útočník si pokryl tělem míč a zakončil střelou po zemi k pravé tyči. Po inkasované brance hosté sice zvýšili aktivitu, ale blíže ke gólu byli zase domácí. Matějka netrefil prázdnou brankou, ale v 25. minutě už Buchvaldek napálil nekompromisně volej pod břevno. Vyškované sice měli protihru, ale výrazněji domácí svatyni neohrozili a po souboji Kanakimany v domácím pokutovém území se v 41. minutě penalta nepískala.