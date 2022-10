Zejména ve druhém poločase měli hosté evidentně častěji v držení míč, ale přehrát výbornou domácí defenzívu se jim nepodařilo. V tomto směru na tom sice domácí byli podobně, ale ti se dvakrát dokázali gólově prosadit. O prvním gólu se možná ani nedá říct, že to byla vypracovaná šance. Lukáš Lahodný poslal před hostující branku centr skoro od rohového praporku. Před brankou na zadní tyči k němu měl rozhodně nejblíž jeden z hostujících obránců, ovšem nejrychlejší byl Bienvenue Kanakimana, který ho předskočil a hlavičkou trefil tyč a sít.

„Zápas rozhodla první inkasovaná branka. Z našeho pohledu hodně laciná a zbytečná. Situace byla pod kontrolou, míč byl v rohu hřiště a nebylo to nic, co by se nedalo uhlídat. Bohužel přišel pěkný centr a Kanakimana pak šikovně předskočil našeho obránce,“ litoval po utkání trenér hostů Miroslav Holeňák.

Rychlonohý autor první branky pak v důležité fázi druhého poločasu položil základ ke druhému, rozhodujícímu gólu. Po pravé straně utekl varnsdorfské obraně, míč přeložil do pokutového území Barnabáši Lacíkovi, který se krátkou kličkou uvolnil a suverénně zakončil. V té době byl na hřišti osm minut, když na hrotu vystřídal Ondřeje Vintra.

II. liga – F:NL

11. kolo:

MFK Vyškov

– FK Varnsdorf 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 33. Kanakimana, 74. Lacík. Rozhodčí: Volek – Podaný, Mojžíš. ŽK: Lahodný – Michal, Rudnytskyy, Samko. Diváků: 520.

Vyškov: Kinský – Oulehla, Matys, Srubek, Ilko – Štěpánek (66. Cabadaj), Lahodný – Kanakimana (90. Kratochvíla), Alégué (90. Klesa), Dao (33. Fofana) – Vintr (66. Lacík). Trenér: Jan Trousil.

Varnsdorf: Vaňák – Richter, Kouřil, Kubista, Ludvíček (80. Vachoušek) – Schön, Bláha, Michal (67. Kříž), Radosta – Tanko (80. Rudnytskyy), Ondráček (55. Samko). Trenér: Miroslav Holeňák.

„Trenér mně říkal, ať se snažím držet balón a také ať využiju své rychlosti, protože oni jsou už dost unavení. A samozřejmě, abych dal gól. Jsem moc rád, že se to povedlo a trenérův úkol jsem splnil,“ radoval se ze svého druhého podzimního gólového zápisu.

Po druhém inkasovaném gólu aktivita hostů sice nějak výrazně neochabla, ale za daného průběhu zápasu už vše nasvědčovalo, že si Vyškované vítězství pohlídají. Nakonec se jim to bez větších obtíží podařilo a navíc se Lacík po samostatných únicích dvakrát ocitl v dobré pozici, bohužel už tak dobře zakončit nedokázal.

„Varnsdorf byl určitě nejlepší, tým který jsme na podzim doma potkali. Fotbalový, velmi dobrý na balónu, většina hráčů menších postav, ale výrazné rychlostní typy, vzadu dvě věže Kubista a Kouřil. Jsme moc rádi, že po prohře na Slavii, kde jsme byli lepší a prohráli jsme, tak teď jsme lepší rozhodně nebyli, ale bereme tři body. A kluci si dokázali, že můžeme hrát z hlubšího bloku, i když to není pro diváky tak atraktivní. Ale proti soupeřům, kteří mají takovou kvalitu ve středu hřiště, tak je to účinné. To znamená vyrážet z něj do těch rychlých protiútoků, což se nám dneska dařilo hlavně přes Bennyho a Barnyho (Kanamikana a Lacík, pozn. red.), který dal pěkný gól a měl tam dvě možnosti, které kdyby vyřešil jinak, tak jsme mohli to vedení ještě navýšit,“ komentoval výsledek Trousil.

Jeho tým v nadcházejícím týdnu čekají dva těžké zápasy. V úterý nastoupí ve 3. kole domácího poháru MOL Cup v Jablonci, v sobotu je 12. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zavede do Příbrami.