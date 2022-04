"Předvedli jsme velmi slušný výkon v Brně, kde jsme mohli získat bod, na což jsme chtěli navázat. Bohužel doma je to stále trápení, nedostaneme se do šancí, do tlaku, máme málo nebezpečných akcí, pro mě je to prostě nepochopitelné. Kromě Ládi Krobota nemáme nikoho, kdo se je schopný tlačit do koncovky a dokáže být pro soupeře hrozbou," krčil rameny po utkání trenér domácích David Jarolím.

Ten se nevyhnul ani nepříjemné otázce na své odvolání, které během zápasu požadovala i část skalních fanoušků. "S vedením jsme se o tom samozřejmě bavili, je jasné, že za výsledky zodpovídá trenér. Já ale chci bojovat, rozhodně nic nevzdávám," odpověděl bez zbytečných vytáček. "Pořád máme mladý kádr, v zimě nám odešli někteří hráči a věděli jsme, že to bude těžké. Přesto jsme jaro začali celkem dobře, bohužel se nám nepovedla série nahuštěných zápasů a ty výsledky nejsou dobré," byl si vědom. "Neříkám, že jsem spokojený s jedním bodem, ale i ten je dobrý. Kluci teď dostanou po třech týdnech bez volna dva dny volna," dodal.

Arma tak sice navýšila náskok na poslední nesestupové příčce na pět bodů, patnáctá Chrudim má ovšem tři zápasy k dobru. V dalším kole čeká Ústecké další těžká zkouška, příští sobotu zamíří na půdu aktuálně druhé Vlašimi.

Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 24. kolo:

FK Ústí nad Labem - Vyškov 1:1 (0:0)

Branky: 83. Krobot – 78. Matys

Rozhodčí: Franěk – Černoevič, Hádek. ŽK: 2:2. Diváci: 483.

FK Ústí nad Labem: J. Plachý – Kabancov (58. A. Černý), Brak, Čítek, Uličný (83. Kurka) – Tymošenko, Gedeon (58. Emmer) – Švanda, Jiránek (58. Ogiomade), Miskovič (78. Gonzalez) – Krobot.

MFK Vyškov: Kinský – Ilko, Matys, Harušťák, Němeček (65. Oulehla) – Kanakimana (62. Klesa), Lahodný, Cabadaj (88. Ackroyd), Lacík – Moučka – M. Sedlák (62. Macej).