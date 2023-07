Souboj dvou úspěšných týmů z prvního kola a podle předsezonních prohlášení i kandidátů na postup do první ligy nabídne zítřejší předehrávka druhého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v Praze na Julisce. Slavná Dukla Praha tam od čtvrt na šest odpoledne přivítá MFK Vyškov.

Povedený start. V prvním kole nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY fotbalisté Vyškova (bílé dresy) porazili Příbram 2:1. | Foto: MFK Vyškov

Dukla si v prvním kole jasně poradila se Spartou Praha B (4:1), Vyškované určitě zaslouženě, ale i s trochou štěstí v závěru porazili dalšího zájemce o nejvyšší soutěž FK Příbram 2:1.

Zejména s výkonem v prvním poločasem byl trenér MFK Jan Kameník spokojený. Nepsané fotbalové pravidlo, že vítězná sestava se nemění, ale asi ctít nebude.

F:NL – 2. kolo:

FC Dukla Praha – MFK Vyškov

Pátek 28. července, 17.15 hodin, stadion Juliska, Praha 6.

I. kolo: Vyškov – Příbram 2:1, Sparta B – Dukla 1:4.

Zápasy v minulé sezoně:

Dukla – Vyškov 2:0 (2:0), 13. Matějka, 25. Buchvaldek. Vyškov – Dukla 0:1 (0:1), 45. Peterka.

„Tohle pro mě neplatí. Sestava se skládá v průběhu týdne. Po vyhodnocení zápasu, podle zdravotního stavu a samozřejmě i podle aktuálních fotbalových věcí a rozhodneme se o ní až po posledním předzápasovém tréninku,“ zdůraznil šéf vyškovské lavičky.

Dobré je, že může počítat s kompletním kádrem, tedy i s Davidem Němečkem, který zápas s Příbramí pro zranění nedohrál. Ukázalo se, že není vážné a jeden z hráčů, kteří nosí na rukávu kapitánskou pásku celý týden trénoval.

Už na předsezonní tiskové konferenci Kameník označil Duklu za jednoho z největších kandidátů na první ligu. „Spláchnutí“ béčka Sparty jeho názor jasně potvrdilo.

„Dukla samozřejmě bude velmi těžký soupeř a řekl bych, že je posílená jednoznačně s cílem bojovat o postup do první ligy. Jsou tam konkrétní jména, na která je třeba se zaměřit. Z Příbrami vzali gólového Zeronika, fotbalovou kvalitu zvyšuje Moulis. Matějka je velice dobrý hráč dozadu. Posílili Haškem a Jeřábkem, kteří mají zkušenosti z první ligy. Takže je tam celá řada jmen, která představují určité nebezpečí a herní kvalitu, a na která, jak jsem naznačil, si tedy musíme dát pozor,“ ujistil, že o hře Dukly má dost dobrý přehled.

Bývalý armádní pražský klub Vyškované ve druhé lize ještě neporazili. Bilance čtyř zápasů vykazuje tři prohry a jednu remízu. Trenér ujišťuje, že tuhle statistiku kabina vůbec nevnímá. Koneckonců on sám u těch zápasů nebyl a z hráčů už také jen jednotlivci.

„Pro mě se to těžko komentuje, neznám průběh těch utkání. Jistě platí, že každá série jednou skončí a já si budu přát, aby to bylo teď v tomto zápase,“ naznačil, že do Prahy si pojede pro nějaké body.

„Vstup do soutěže byl sice dobrý, ale pokud ty tři body mají mít nějaký význam, tak na ně musí tým navázat v následujících utkáních," řekl už po zápase s Příbramí…

Stejně jako ostatní kluby i MFK Vyškov hodlá využít stále otevřeného přestupového okna, ale je velmi nepravděpodobné, že by se nějaká nová tvář v sestavě MFK objevila již v zítřejším duelu. Nicméně trenér opět potvrdil, že na příchodu posil klub stále intenzivně pracuje.