„Pořád máme a potřebujeme dost věcí zlepšovat. Stále nám dlouho trvá rozehrávka a hrajeme míče do špatných prostorů. Je to pomalé a potom nás soupeř dostupuje a zavírají se ta okna, které bychom mohli využívat. Těch věcí ke zlepšení je celá řada,“ jen krátce naznačil po utkání na severu Čech.

Je nasnadě, že do této kategorie určitě patří i závěrečná fáze hry, tedy koncovka. Ve Varnsdorfu sice do konta střelených gólů přibyly dva, ale s výrazným příspěvkem domácích hráčů. Při Svobodově prvním brankář Lukáš Pešl výrazně podcenil jeho střílený centr a u bližší tyče si míč srazil do sítě. Druhý byl nejen pro domácí tábor trochu nepochopitelný, protože zkušeného stopera Martina Kouřila při náběhu na centr Patrika Schöna nikdo neatakoval a balón měl hodně viditelně před sebou. Jeho zákrok spíš připomínal mazáckou koncovku zkušeného útočníka…

Vyškovský lodivod udělal v základní sestavě z minulého utkání se Zbrojovkou jen dvě změny. Jedna byla vynucená. Vykartovaného obránce Milana Piška nahradil později úspěšný střelec Tomáš Svoboda. Na hrotu vyměnil El Azzouziho Zakariu Tomáš Zajíc. S krátkým časovým odstupem lze říct, že v otázce, kdo na hrot, se Kameníkovi asi moc nevyjasnilo, takže stále platí to, co řekl před utkáním.

„Od útočníků čekáme, že budou mít čísla, tedy gólová. To se nám zatím nedaří, ale jsme trpěliví a snažíme se dobře pracovat, dobře trénovat tak, aby se kluci do těch šancí dokázali dostávat a proměňovat je. Ten potenciál v nich cítíme a věříme, že se to v nich probudí,“ sdělil na adresu hrotových hráčů.

Jejich úkolem samozřejmě není jen střílet branky a naštěstí v tom dalším, tedy vytvářením pozic pro spoluhráče, je to o něco lepší. Je to trochu perlička, že současnou vyškovskou realitu v podstatě vystihl trenér Varnsdorfu Ivan Kopecký, když v pozápasovém hodnocení dostal dotaz, jaký je recept na vyhrávání zatím těsně prohraných utkání.

„Je to jednoduché, přece dát o gól víc než soupeř,“ s úsměvem a velkým nadhledem odpověděl zkušený kouč.

SVOBODŮV A SCHÖNŮM ZÁPAS

Viděno touto optikou vzali to tedy na sebe krajní bek a záložník. Motivace Tomáše Svobody a Patrika Schöna byla evidentní. První jmenovaný si řekl o místo v základu, Schön se prakticky vrátil na trávník, kde asi získal nejvíc druholigových ostruh a chtěl se předvést. Do Vyškova se v létě přesunul právě z Varnsdorfu, kde prožil pět let, odehrál 128 utkání a dal 30 gólů. Určitě si užil potlesk domácích tribun při nástupu i pak, když střídal. Zaslouženě. Do Svobodovy gólové akce ho vyslal právě on, za vlastenec stopera Kouřila si rovněž může připsat gólovou asistenci. A Svoboda? Jeho čísla mohla a asi i měla být ještě lepší. V 62. minutě jeho dorážka do prázdné branky po čistém souboji brankáře Pešla s útočníkem Zajícem sice doletěla za brankovou čáru, jenže až po překvapivém zvuku píšťalky sudího Daniela Vokouna…

Nyní je i v Chance Národní Lize reprezentační přestávka. Vyškov v ní sehraje přátelský zápas v Rakousku s FAC Vídeň. Po ní přijede do Drnovic druhý tým tabulky Chrudim. Hrát se bude v sobotu 14. září v tradičním dopoledním čase.