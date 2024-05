Oslavy postupu se tedy nekonaly a určitě nebudou tématem příštích dnů a už vůbec ne interního rozboru zápasu v Opavě. Ten asi bude zařazený spíše mezi ty nejvíce nevydařené. I tam se ukázalo, že tým se trápí především v útočné fázi. Trenér Jan Kameník se zápas od zápasu snaží to řešit a proti Slezanům nasadil do sestavy řadu ofenzivních hráčů, z těch vyloženě koncových navrátilce po trestu Raimondse Krollise, důrazného Antonína Svobodu či Amidou Dialla. Úvod naznačoval, že to tentokrát může zabrat. Diallo už v sedmé minutě dostal hosty do vedení. Bohužel se pak mužstvo postupně vrátilo ke stereotypu posledních kol, ze kterého neprodukuje gólové šance, nebo jen minimum.

„Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Utkání se pro nás nevyvíjelo dobře. Prohrávali jsme a měli jsme obavy, že soupeř bude neustále hrozit z brejků, ale to se nestalo,“ stručně, ale zřejmě velmi trefně vyjádřil dění na trávníku a vyškovské útočné aktivity domácí trenér Lukáš Černín.

Ani v Opavě tedy Vyškované nepřekročili svůj jarní stín. Tentokrát k nedůrazné a nenápadité koncovce přidali i chyby v obraně, bohužel zase i systémové, a rozhodnuto tak bylo už do přestávky. Trenér Jan Kameník tak ve svém pohledu na zápas vlastně zopakoval to, co už před tím několikrát.

„Měli jsme špatný vstup do utkání, byli jsme zbytečně nervózní a vyrobili jsme spoustu ztrát. Po hluché pasáži jsme se trochu uklidnili a šli jsme do vedení, ale pak jsme po našich ztrátách vyrobili penaltu a standardku, kdy domácí otočili skóre. V kabině jsme si k tomu něco řekli, na hráčích bylo odhodlání s výsledkem něco udělat vidět, ale to se nám nepodařilo. Jsme obrovsky zklamaní z výsledku. Dostat venku tři góly ze standardek je čistá nezodpovědnost. Tohle si budeme muset vyříkat,” naznačil, jak asi bude rozbor zápasu vypadat.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

Jarní tabulka:

1. Olomouc B 12 10 1 1 22:7 31

2. Dukla Praha 13 8 2 3 22:14 26

3. Sparta B 12 7 1 4 31:21 22

4. V. Žižkov 13 6 3 4 17:18 21

5. Varnsdorf 13 5 5 3 24:19 20

6. Táborsko 13 5 4 4 20:13 19

7. Chrudim 13 5 4 4 19:17 19

8. Líšeň 13 4 6 3 17:13 18

9. Opava 13 4 4 5 14:17 16

10. Vlašim 13 4 4 5 17:22 16

11. Prostějov 13 5 1 7 17:23 16

12. Vyškov 13 4 3 6 17:20 15

13. Jihlava 13 2 5 6 13:20 11

14. Kroměříž 13 2 5 6 14:22 11

15. Příbram 13 3 2 8 12:22 11

16. Zbroj. Brno 13 2 4 7 13:21 10

Zápas Sigma Olomouc B – Sparta Praha B se hraje dnes odpoledne.

Baráž je tedy doma, ale otazníků před ní plný pytel. Bohužel takových, které se rýsovaly už delší dobu. Herní styl není produktivní a obrana občas nabídne soupeři ne-li přímo den otevřených dveří, tak minimálně návštěvní minuty. Viz třeba třetí gól v závěru prvního poločasu. Po dlouhém centru byl opavský útočník Yahaya Marzuq úplně sám na malém vápně a míč hlavou poslal nechytatelně za záda bezmocného gólmana Jiřího Borka. I v Opavě to ale znova bylo hlavně zdlouhavé zakládání útoků, tudíž absence překvapivých momentů v pokutovém území soupeře, navíc jakoby »kolektivně« chladný projev. A na rozdíl od podzimu i bez individualit, které byly těmi klasickými rozdílovými hráči. Ti co uměli na defenzívy soupeře něco vymyslet, něčím je zaskočit. A také i zápasy rozhodovat.

Na severu Moravy to byla již šestá jarní porážka MFK a to tým řadí do šedého průměru soutěže a v samostatné jarní tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY dokonce na její chvost, na 12. místo. To jsou samzřejmě jen čísla, i když určitě také o něčem vypovídající…