Fotbalistům MFK Vyškov skočila dovolená tento týden a tým zahájil letní přípravu na novou sezonu. Tu by měl absolvovat hodně obměněný tým. Potvrdil to generální manažer MFK Zbyněk Zbořil.

Zbyněk Zbořil. | Foto: Deník/Zdeněk Vlach

Je jasné, že bude při tom budete čerpat i ze zkušenosti z toho baražového neúspěchu. Jaký jste měl pocit bezprostředně po utkání v Karviné a jak to prožíváte nebo hodnotíte s odstupem?

Jaro nám nevyšlo, problém nastal v zimním přestupovém okně, zásah do mužstva byl velký. Ale i když to jaro nebylo dobré, tak v baráži se klukům nedá nic vyčíst. Všichni bojovali, všichni dřeli a chtěli ten cíl splnit. Můžeme si říkat, že jsme k tomu měli blízko, ale bylo k tomu daleko. Žádný tým druholigový nedokázal v baráží zvítězit. Nemůžu říct, že by převládalo nějaké zklamání, protože si myslím, že to bylo obrovsky těžké.

Jak jste naznačil i fanoušci nejčastěji shrnují příčiny neúspěchu baráže do odchodu klíčových hráčů. Přidal byste k tomu i nějaké další?

Zásah byl velký, to už jsem zmiňoval, ale můžeme se bavit i o smyslu baráže. Když uspěje jeden tým z dvaceti, patnácti, tak nevím kde je toho smysl. Podobně je to vlastně i v hokeji. Projít přes baráž je šíleně těžké.

Čeká vás další rok v Drnovicích, co v něm bude důležité, aby se vyřešila nejistota se stadionem?

Nejen my, ale čtyři druholigové kluby dostaly výjimku na rok, protože zprocesovat výstavbu umělého osvětlení není tak jednoduché. Máme v podstatě rok na to, že musíme obci ukázat, že druhá liga Drnovicím sluší.

Už dříve jste naznačil že filozofie fungování klubu se měnit nebude. Takže se dají očekávat zase větší pohyby v kádru.

Většině hráčů končily smlouvy. Jsme ve fázi, kdy skládáme nové jádro týmu. Chceme postavit českou kostru týmu. Uvidíme jak se nám to povede. V podstatě každé transferové okno u nás znamenalo relativně velké změny. Někdy to vyšlo lépe, někdy méně. Musíme říct, že trenéři s tím vždy dokázali pracovat. Jak to byl dřív Honza Trousil, který druhou ligu dokázal zachránit. Ve druhé sezoně měl společně s Honzou Kameníkem velký vliv na to, že se hrála baráž a loňská sezona skončila opět baráží, takže to ukazuje, že trenéři s tím naším projektem umějí pracovat.

Zvolí tým stejný model letní přípravy?

V podstatě ano, začala minulou středu, čeká nás utkání se Zlínem, Skalicí, Dunajskou Stredou a Považskou Bystrickou. Ve hře je i soustředění na Slovensku.

Vyškov už definitivně patří do druholigové špice a po dvou barážových účastech asi nemůže mít menší cíle…

O tomhle bych se chtěl bavit s pokorou, protože to může být dvousečné. Nikdo nechce prohrávat, chceme vyhrávat. Musíme teď být trpěliví, čeká nás velká obměna kádru a uvidíme, jak se to poskládá. Po třech druholigových letech nás čeká větší obměna. A věříme, že si to sedne.