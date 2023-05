Za sebe, svého spoluhráče v brance i za celý tým přiznal, že zápas 24. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY byl velmi výjimečný. Stoper František Matys a gólman Antonín Kinský hostují v MFK Vyškov ze Slavie Praha, s jejíž rezervou v sobotu v Drnovicích Vyškované remizovali 2:2.

S číslem 21 (vpravo) nastupuje v MFK Vyškov stoper František Matys. | Foto: Deník/ Redakce

„Samozřejmě tam znám většinu kluků, celý realizační tým, fanoušky. Vždyť jsem ve Slavii vlastně prožil celý svůj dosavadní fotbalový život. Byl to pro mě opravdu speciální zápas, takže jsem hodně chtěl vyhrát. Bohužel se to nepovedlo,“ zalitoval jednadvacetiletý fotbalista.

V týdnu vedení klubu odvolalo z postu hlavního trenéra Jana Trousila, což i Matys cítí jako pokus o nový impuls pro mužstvo. Zároveň nepřímo potvrdil, že loučení bylo smutné, ale i motivační, protože trenér Trousil jej v podstatě přivedl do vrcholového mužského fotbalu.

Provizorní výměna trenéra zabrala jen napůl. MFK Vyškov remizoval se Slavií B

„Ten zápas jsme chtěli vyhrát i pro něho. Ani nevím, kde mám hodnocení začít. Byl to pro nás hodně těžký zápas. Už jenom tím, že jsme hráli v rytmu sobota – středa – sobota. Stálo nás to opravdu hodně sil. A pak jsou tu ty okolnosti, které se staly uprostřed týdne. Za sebe i na mužstvo chci trenéru Trousilovi poděkovat za práci, kterou tu odvedl. Je to škoda, že jsme nevyhráli, chtěli jsme to i pro něho. Jenže seběhlo se tam hodně věcí, které stály proti nám. Dvakrát jsme prohrávali a dvakrát jsme to dokázali srovnat. Po druhém vyrovnaní jsme ještě sahali po vítězství, ale už na to asi nebylo dost času. Ztráta nás hodně mrzí, chtěli jsme bodovat za tři body,“ ujistil mladý stoper.

Na začátku druhého poločasu se Vyškov nadechoval k otočení výsledku, jenže viditelně jeho rozjezd přibrzdila nařízená penalta po faulu, který ani nemusel být z tribuny vidět. Překvapilo to i Matyse, ale tvrdý verdikt přijímá sportovně.

„Penaltový zákrok jsem neviděl přesně, už jsem jsem díval dopředu, protože Tonda (brankář Kinský, pozn. red.) chtěl založit rychlou akci. Michal Švec se mu tam nějak postavil, nevím jestli ho blokoval, já jsem to fakt viděl hodně z boku. Prostě rozhodčí se takhle rozhodl, viděl to takhle a my to musíme respektovat,“ dodal český reprezentant do dvaceti let.