I ve třetím druholigovém derby s Prostějovem v Drnovicích nastříleli fotbalisté Vyškova soupeři čtyři góly. Zatímco předchozí dvě výhry byly v pohodě (4:0 a 4:1), tentokrát to málem na tři body nestačilo. Velmi produktivní byli i hosté. MFK nakonec Prostějov přestřílel 4:3, když rozhodující gól dal a těsně před koncem střídající Bienvenue Kanakimana.

V 9. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY porazili fotbalisté Vyškova (bílé dresy) Prostějov 4:3. | Foto: Michal Málek

Pro domácí to začalo parádně a už po prvním útoku vedli 1:0. To po pravé straně utekl Ondřej Vintr, předložil zpětnou přihrávku Metsokovi a ten góly dávat umí, i když tentokrát k tomu po první střele potřeboval dorážku.

„Měli jsme velmi dobrý vstup, hned z první příležitosti jsme dokázali vstřelit branku, což nás povzbudilo. Pak tam byla snaha, stejně jako pokaždé, to utkání dostat pod kontrolu a snažit se přidávat v ofenzivě další situace, které pro soupeře budou nebezpečné. Stal se opak, z prvního centrovaného balónu dovnitř našeho pokutového území jsme inkasovali na 1:1. Takže ten zápas se vrátil na samý začátek. A potom i po našem druhém gólu,“ naznačil trenér MFK Jan Kameník, že z úvodu asi šlo vytěžit víc.

F:NL - 9. kolo

MFK Vyškov

– 1.SK Prostějov 4:3

Poločas: 2:2. Branky: 1. a 67. Metsoko, 26. Eneme, 86. Kanakimana – 14. Malec, 36. Schaffartzik, 57. Jaroň. Rozhodčí: Klíma – Dresler, Mikeska. ŽK: Musa, Vintr, Metsoko, Coulibaly – Bartolomeu, Látal. Diváků: 1523.

Vyškov: Stejskal – Coulibaly (78. Kanakimana), Štěpánek, Musa – Ilko, Mafwenta, Lahodný (61. Falta), Souaré – Eneme, Vintr (61. Bayo) – Metsoko (90+2. Diallo). Trenér: Jan Kameník.

Prostějov: Vejmola – Látal, Schaffartzik, Spáčil, Elbel (61. Zapletal) – Habusta (86. Gabriš) – Bartolomeu, (78. Ciencala), Šimek (61. Moučka), Jaroň, Slaměna (78. Koudelka) – Malec. Trenér: Pavel Zavadil.

To vyrovnání hostů ale bylo parádní a pro brankáře nechytatelné. Střílený centr z pravé strany tvrdě po břevno poslal stylovou hlavičkou Tomáš Malec. Hosté viditelně získali sebevědomí a dokázali odpovědět i na druhý zásah Vyškova. Ve druhém poločase, kdy se zdálo, že domácí už mají zápas pod kontrolou, je dokonce přivedl do vedení Petr Jaroň. Po brejku vyhrál souboj jeden na jednoho a zakončil technickým obloučkem skoro do protější šibenice. Prostějov byl na koni, ale právě v těchto okamžicích se ukázala síla vyškovské lavičky. Střídající hráči dokázali vrátit iniciativu a tlak na domácí kopačky a také nakonec otočit výsledek. Vypracovali si několik šancí, ale také je za stavu 3:3 dvěma skvělými reflexy po standardních situacích podržel brankář Jan Stejskal.

„Musím ocenit všechny hráče, kteří byli na hřišti, protože jsme se z té těžké situace dokázali zvednout. Pomocí střídajících hráčů a fanoušků na tribuně jsme ten zápas nakonec dotáhli do vítězného konce. Je to obrovsky cenná výhra proti soupeři, který na nás byl velmi dobře připravený,“ chválil kouč Vyškova.

Tu přípravu Hanáků vedla nová trenérská dvojice Josef Mazura – Pavel Zavadil. Ač klub avizoval, že hlavním bude zkušený Vyškovan, tým koučoval ještě nedávno aktivní hráč Zbrojovky Zavadil. Pro něj to byl trenérský debut a po zápase přiznal, že s trochou nostalgie, protože na tomto stadionu odehrál za Drnovice své první prvoligové utkání.

„Moc jsem se sem to těšil, takže teď jsem zklamaný, ale určitě ne z výkonu svého mužstva. To utkání mělo svoje parametry. Po poločase jsme to dokonce otočili po krásné akci. Bylo nějakých dvacet minut do konce a my v nich pak uděláme dvě fatální chyby a ty nás stály buď tři body nebo aspoň bod. Ale já jsem přesvědčený o tom, že jestli budeme takhle náročně hrát a v tréninku pracovat tak, jak jsem hráče v týdnu viděl, tak příště už budeme úspěšní,“ věří pětačtyřicetiletý Zavadil, který v nejvyšší soutěži odehrál 499 zápasů.

Vítězstvím se Vyškované vrátili do čela tabulky před Zbrojovku Brno. Právě ta bude jejich příštím soupeřem. Další velké derby, tentokrát už s nábojem, že jde o první místo, se bude hrát v Brně na Srbské v sobotu 23. září v 17.00 hodin.