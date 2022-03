Může to tak vypadat, ale pro mě ne. Oni o mě měli dlouhodobý zájem, už dřív mě několikrát kontaktovali, takže teď se to jen dotáhlo a budu pomáhat zachraňovat Otrokovice v MSFL. V létě se uvidí, co dál….

Když jste přicházel do Vyškova, bylo jedním z nejpádnějších argumentů, že to máte z Líšně za humny. Teď vás zase čekají dlouhé štreky.

I tohle zase není tak jednoznačné. Jezdím z Líšně po staré cestě a pak ta dálnice z Vyškova do Zlína, to je úplně něco jiného, než pořád zasekaná dé jednička na Velké Meziříčí. Takže časově to bude možná o kousek delší, ale zanedbatelně. Tohle fakt nehrálo roli…

Co tedy rozhodlo pro odchod?

Pavel Simr

Nar. 6. července 1983

Bilance v MFK Vyškov

MSFL: 10 zápasů – 9 gólů

F:NL: 13 - 2

Především potvrzuji, že byla domluva s panem Zbořilem (generální sekretář MFK, pozn. red.) i trenérem, že si v březnu zhodnotíme, jestli mám zůstat ve Vyškově. Byla samozřejmě i možnost dodržet smlouvu a odejít v létě. Ale situace je taková, jaká je. Takže impuls k tomu sezení přišel z mé strany, tedy žádost, jestli by mě neuvolnili. Říkal jsem, že pro mě to takhle nemá smysl, že bych si chtěl ještě zahrát než s fotbalem úplně skončím. Jsem rád, že mně vyšli vstříc. Mohli mně říct, že potřebují, abych byl na lavičce, ale pochopili, že já bych se tady už spíš jen trápil.

Přišel jste v létě 2020 a zažil tu postup do druhé ligy. Bude to letech první věc, která se vám vybaví při vzpomínce na tuto vaši kratičkou štaci?

Asi, ale určitě se mně hned nabalí, že tu byla perfektní super parta, v čele s Míšou Klesou, to byla paráda. Trenéry jsem z dřívějška znal, takže jsem tu byl naprosto spokojený, nemělo to chybu.

A najde se i nějaký výjimečný zápas?

Možná v MSFL proti Velkému Meziříčí, kde jsem před tím působil jedenáct let. Dal jsem i gól. To je takový zápas na nostalgii. A pak samozřejmě ty dva góly na Žižkově ve druhé lize. To mě těší, že jsem se ve svém věku ještě i ve druhé lize prosadil. (úsměv)

Jak jste se rozloučil s mužstvem?

V týdnu po tréninku klasicky… A potřásli jsme si rukama a velice mě dojalo a potěšilo, že mě kluci dali všemi podepsaný dres.