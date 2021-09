Do Vyškova přišel na hostování do konce roku a při vzpomínce na premiéru v dresu MFK mu úsměv z tváře rychle zmizel. Přestože v derby Vyškovští rozdrtili Prostějov 4:0. On po půlhodině hry uviděl po souboji u postranní lajny červenou kartu a protože jí nepředcházela žlutá, vyměřila mu disciplinárka stop na dva soutěžní zápasy.

„Samozřejmě jsem si to několikrát prohlédl na videu a pořád mám takový dojem, že to nebyl tak brutální zákrok, aby se za to musela dát červená karta. A když to porovnám s tím, jaké souboje se pouští v první lize, tak tam by možná nebyl ani faul. Jsem z toho samozřejmě trochu rozladěný, protože jsem do Vyškova přišel především hrát. Ale narozeniny jsem si tím pokazit nechtěl a myslím hlavně dopředu,“ ujistil běhavý ofenzivní záložník.

Jeho odchod z Líšně byl rychlý a poměrně nečekaný. Odchovanec Zbrojovky v Líšni už patřil, jak se říká, k inventáři, odehrál tu převážnou část kariéry. Teď je v ideálním fotbalovém věku a nasbíral zkušenosti z pětapadesáti druholigových zápasů. V nich zaznamenal čtyři góly a čtyři asistence, v Moravskoslezské lize má pro záložníka bilanci ještě výstavnější – 85 zápasů a 27 gólů.

„Já jsem Davida už dva roky po sobě chtěl vzít k nám. Ve druhé lize byl v Líšni jednu dobu nejlepší hráč, lídr. Už od prvního tréninku u nás bylo cítit, že si vzal tu režisérskou roli a i v těch třiceti minutách proti Prostějovu, než byl vyloučený, ukázal velkou kvalitu na balónu. Určitě pro nás bude posilou a bude nám dost chybět,“ sdělil už po zápase s Prostějovem trenér MFK Jan Trousil.

„V Líšni jsem už nenastupoval v základu, takže když jsem dostal nabídku od Vyškova, jednal jsem rychle. V klubu mně potvrdili, že bych tu byl už jen na lavičku a že tedy můžu jít jinam. Já tyhle věci rád řeším rychle, ať jsou hotové. Ve Vyškově jsem teprve pár dnů, ale jsem tu spokojený. Z klubu i mužstva mám dobrý pocit, všechno se tu tlačí do aktivní hry a fotbalovosti. Mám výborný pocit z trenéra, proti kterému jsem si v Moravskoslezské lize několikrát hrál. Vztah máme dobrý, ale není to nějaké tykání, tohle prostě musí fungovat na bázi trenér – hráč. Vykání a vzájemný respekt. Takže si myslím, že Vyškov pro mě je dobrá volba,“ ujistil David Krška.

Vyškovští funkcionáři po postupu do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY netajili, že se ve výstavbě mužstva pro profesionální soutěž chtějí vydat líšeňskou cestou. Tedy jakousi formou poloprofiklubu. David Krška si v posledních dvou letech druhou ligy zahrál ve dvou druholigových klubech, takže může porovnávat. V postupovém roce Zbrojovky do první ligy a pak za Líšeň. Podobnost Vyškova z klubem z brněnské městské čtvrti potvrzuje.

„Ve Zbrojovce je všechno na plně profesionální úrovni. Trénuje se dopoledne, všechno se dělá s výhledem návratu do první ligy a všechno je nachystané tak, aby hráči měli ten prvoligový komfort. V Líšni jsou podmínky přizpůsobené tomu, aby kluci mohli chodit do práce, takže se trénuje odpoledne. Je tam velká snaha klukům vyjít vstříc, aby sem chodili rádi i za těchto podmínek. Ve Vyškově jsem zatím pár dnů, ale i tady je cítit, že se klub snaží hráčům vytvořit pro tuto soutěž optimální podmínky a aby měli nějaké zázemí. Trénuje se podobně jako v Líšni, navíc jednou týdně dvoufázově. Ono se asi ani jinou cestou ze začátku jít nedá. To byste museli mít k dispozici X miliónů, aby hráči se mohli soustředit jen na fotbal,“ říká Krška a ujištěním, že ho mrzí, že i po reprepauze bude mít v podstatě další dva volné víkendy.

„Chci být platný hráč a ukázat všem, že pořád mám na to hrát druhou ligu. Doufám, že to ještě stihnu,“ už zase s úsměvem naznačil, co od vyškovského angažmá v očekává.