Přitom domácí si výhru mohli zajistit už v prvním poločase, kdy měli několik čistých gólových šancí. Prostějov sice začal aktivněji a skoro patnáct minut se prakticky hrálo na polovině domácích, ovšem už jejich první brejk v sedmé minutě mohl skončit gólem. Na pravé straně aktivní záložník Patrik Schön našel přízemním centrem před brankou hostů zezadu nabíhajícího Ousmana Condeho, ale ten ze sprintu a atakován poslal míč nad. V ještě lepší pozici se tentýž hráč ocitl o pět minut později, jenže opět prostějovskou klec přestřelil.

ChNL - II. liga:

MFK Vyškov – 1. SK Prostějov 0:0

Rozhodčí: Orel – Kotalík, Šafránková. ŽK: Piško, Štěrba – Slaměna, Ševčík, Matocha, Bartolomeu. Diváků: 1094.

Vyškov: Borek – Piško, Vedral, Štěrba, Němeček – Schön (79. Lacík), Sylla, Djanbou, Condé (90+6. Svoboda) – Ulbrich (68. Mbonu) – Zajíc. Trenér: Jan Kameník.

Prostějov: Vejmola – Lehovec, Ševčík, Šindelář, Carneiro (85. Bielan) – Habusta – Bartolomeu, Slaměna (88. Matocha), Hrdlička (65. Koudelka), Matoušek (88. Vybíral) – Jedlička (65. Žák). Trenér: Radim Kučera.

„Řekl bych, že o zápase rozhodla první půlka, kdy jsme si vytvořili pět šancí, ze kterých jsme mohli skórovat. Jenže scházela nám tam přesnost a možná i trošku důraz,“ posteskl si po utkání trenér MFK Jan Kameník.

Jeho svěřenci postupně začali ovládat i pole a před brankou Prostějova se blýskalo. Ve 23. minutě založil akci Tom Ulbrich a následnou gólovou střelu Sekou Djanboua strážce prostějovské branky Luděk Vejmola jen reflexivně vyrazil před sebe. Pro domácí bohužel ne k nohám nabíhajících útočníků, ale svých obránců, kteří míč uklidili na roh. Pak se ke střele z pozice uvnitř pokutového území dostal i sám Ulbrich, ale trefil jen rukavice prostějovského gólmana.

Závěrečné minuty první půle, to byl už jasný tlak domácích, jenže tentokrát měli smůlu. Schönova dělovka ze střední vzdálenosti jen zazvonila o tyčku.

I druhou kvůli rozehráli aktivněji hosté. Robert Bartolomeu z dobré pozice, ale i těžkého úhlu trefil dobře postaveného strážce domácí branky Jiřího Borka. Pak hosté pokazili rozehrávku před vlastním velkým vápnem a po chaosu pálil z dobré pozice Milan Piško nad branku. I tohle mohlo skončit gólem. Na to Prostějovští vzadu zpozorněli a hra se přesunula mezi šestnáctky. V době, kdy se domácí nadechovali k závěrečnému náporu je zastavila nepříjemná událost. Deset minut před koncem se po výškovém hlavičkovém souboji zranil prostějovský stoper Kauan Da Silva Carneiro. Musel do nemocnice a dlouho se nehrálo. Sudí Pavel Orel nastavil devět minut a nevynucená přestávka víc pomohla hostům. V závěru mohli strhnout vítězství na svoji stranu. Nejprve Borek skvělým pohotovým reflexem vyrazil gólového »koníčka« Jakuba Habusty a po následném rohovém kopu pak rovněž hlavička Filipa Žáka jen těsně minula pravou tyčku Borkovy svatyně.

„Ve druhé půlce jsme už měli jen jednu šanci, ale i osm možná deset standardních situací, ať už z rohových nebo přímých volných kopů. Bohužel tam se to k nám neodráželo, nebo jsme prostě nebyli ve správných prostorech. A když už jsme se do toho tlaku začali dostávat, tak tam došlo ke zranění hostujícího hráče. V závěru utkání musím objektivně přiznat, že tam byly dvě situace, kdy soupeř měl možnost skórovat. Takže celkově z mého pohledu minimálně za první poločas musím říct, že jsme ztratili dva body. Na druhou stranu v kontextu těch posledních dvou šancí soupeře musíme být rádi za remízu. Bod musíme brát s pokorou a teď se co nejlépe připravit na Jihlavu,“ shrnul hodnocení utkání kouč MFK.

Stejně jako jeho tým i Prostějov poměrně dost obměnil hráčský kádr. Podle herního projevu v Drnovicích jednoznačně k lepšímu. Loni se Hanáci zachraňovali, ale proti účastníku baráže nepřijeli jen bránit a sympaticky se snažili využít každé možnosti k rychlému protiútoku. Nakonec, jak řekl Kameník, si mohli odvézt víc než bod.

„Domácí prošli obměnou kádru, takže jsme nevěděli, s čím přesně přijdou. Ale byli jsme připraveni na několik variant. Prvních deset, patnáct minut nebylo špatných, ale pak jsme se trochu vytratili, soupeř převzal iniciativu a přežili jsme několik jejich šancí. Druhý poločas se pohyboval mezi šestnáctkami. Z toho jsme pak těžili v závěru my a měli dvě šance. Moc nechybělo a mohli jsme vyhrát, ale ta remíza zápasu sedí,“ mj. po zápase řekl trenér Prostějova Radim Kučera.

Zmíněné utkání druhého kola Chance Národní Ligy v Jihlavě sehraje Vyškov už v pátek 26. července. Výkop bude v 18.00 hodin.